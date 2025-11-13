Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΔΔΑ: Απέρριψε αιτήσεις κατά ΚΔ για μείωση απολαβών και συντάξεων λόγω της κρίσης

 13.11.2025 - 15:09
ΕΔΔΑ: Απέρριψε αιτήσεις κατά ΚΔ για μείωση απολαβών και συντάξεων λόγω της κρίσης

Σε απόρριψη πέντε αιτήσεων που καταχωρίστηκαν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από 450 εργοδοτούμενους και συνταξιούχους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξαιτίας της αποκοπής, από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, μέρους του μισθού ή της σύνταξης τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προχώρησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία σημειώνει πως η ετυμηγορία του ΕΔΔΑ κρίνεται ως πάρα πολύ σημαντική για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΝΥ, οι πέντε υποθέσεις έθεταν υπό αμφισβήτηση τον «περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν. 168(I)/2012)», και τον «περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (Ν. 112(I)/2011)».

Αναφέρεται πως οι 450 αιτητές προχώρησαν στο ΕΔΔΑ αφότου οι προσφυγές τους απορρίφθηκαν, κατά πλειοψηφία, από το Ανώτατο Δικαστήριο. Προστίθεται πως ενώπιον του ΕΔΔΑ οι αιτητές ισχυρίστηκαν παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας τους λόγω της μείωσης των απολαβών και συντάξεών τους (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου με Αρ. 1).

Κάποιοι εξ’ αυτών, σύμφωνα με τη ΝΥ, ισχυρίστηκαν παραβίαση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ) λόγω, κατ’ ισχυρισμό, αντιφάσεων στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ κάποιοι ισχυρίστηκαν περαιτέρω παραβίαση της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ υπαλλήλων που προέρχονταν από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα (άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου με αρ. 12).

Απορρίπτοντας τον ισχυρισμό για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το ΕΔΔΑ ανάφερε ότι δεν έχει πειστεί ότι υπήρχε απόκλιση στη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αντίθετα, σημειώνει η ανακοίνωση της ΝΥ, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εύλογες επεξηγήσεις για την προσέγγιση που ακολούθησε στις σχετικές αποφάσεις του. Όσον αφορά στον ισχυρισμό για παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας των αιτητών, το ΕΔΔΑ ανάφερε ότι οι μειώσεις αποτελούν επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, η οποία προβλέφθηκε στον νόμο. Οι σχετικοί νόμοι κρίθηκαν συνταγματικοί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο στις Χαραλάμπους και Αυγουστή  εφάρμοσε τα πρότυπα που έχει αναπτύξει το ΕΔΔΑ στη νομολογία του. Η δε μείωση των απολαβών και συντάξεων εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον σε περίοδο εκτεταμένης οικονομικής κρίσης, ήταν κλιμακωτή, είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια και πέτυχε δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των αιτητών.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό για παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι αιτητές, οι οποίοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι ή αξιωματούχοι των οποίων η απασχόληση, οι αποδοχές και τα επιδόματα βασίζονταν στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν βρίσκονταν σε ανάλογη ή παρόμοια θέση με άλλους εργαζόμενους.

Με την πιο πάνω απόφαση συμφώνησαν πέντε Δικαστές του ΕΔΔΑ, ενώ οι Δικαστές του ΕΔΔΑ Γιώργος Σεργίδης και Anna Adamska-Gallant εξέδωσαν αντίθετη μειοψηφούσα γνώμη.

Αναφέρεται, τέλος, πως εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση ενώπιον του ΕΔΔΑ χειρίστηκε η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Χριστοδουλίδου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

