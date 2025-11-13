Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

 13.11.2025 - 19:22
Κομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

Υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας, το έργο του GSI, επαναβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα Κάισα Ίτκονεν, σημειώνοντας ότι «είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό αυτό το έργο να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό».

Ερωτηθείσα σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους Υπουργούς ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ανέφερε ότι συζητήθηκαν ενεργειακές πρωτοβουλίες όπως το GSI. «Είναι ένα έργο που στηρίζουμε σθεναρά, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος που λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Connecting Europe Facility (CEF)», δήλωσε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το έργο συνδέει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ευρώπη για να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της νήσου, καθώς και ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των τιμών ενέργειας για τους πολίτες.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τη δικαιοδοσία μας για να βοηθήσουμε στην πρόοδο του έργου GSI, και για να το πετύχουμε αυτό, ο Επίτροπος προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε η Ίτκονεν.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου δεδομένων των καθυστερήσεων, η εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν θέλησε να δώσει πληροφορίες, λέγοντας ότι η υλοποίησή του εναπόκειται στους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό και ότι δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στην ανακοίνωση χρονοδιαγραμμάτων από το κέντρο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όσον αφορά το GSI, δεν έχω τίποτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα να μοιραστώ όσον αφορά τις επόμενες συναντήσεις ή τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα. Η συνάντηση αυτή χθες ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, επομένως πρόκειται για μια σταθερή, συνεχή επαφή και απολογισμό μεταξύ του επιτρόπου και των Υπουργών της Ελλάδας και της Κύπρου», πρόσθεσε. 

«Επαναβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό αυτό το έργο να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό», είπε. Όσον αφορά τον χρονισμό άλλων ενεργειακών έργων, η εκπρόσωπος προϊδέασε ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις πριν τα Χριστούγεννα, οι οποίες σχετίζονται με διασύνδεση αλλά όχι με το επίμαχο έργο.

«Είναι και πάλι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ενεργούμε εντός των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι σε πολιτικό επίπεδο καθώς και σε τεχνικό επίπεδο. Μπορούμε να προσεγγίσουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Αλλά τελικά, η υλοποίηση του έργου επί τόπου είναι ευθύνη των υπευθύνων του έργου», τόνισε η εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν η Επιτροπή σκοπεύει να προσεγγίσει την τουρκική πλευρά για να εξηγήσει τη σημασία του έργου GSI για την ΕΕ, η Ίτκονεν ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επαφές του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με ομολόγους του στην Τουρκία, χωρίς να αποκλείει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή έχει καταστήσει δημόσια ποια είναι η θέση της σχετικά με τη σημασία αυτού του έργου. «Προφανώς δεν αποκλείω επαφές, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρήνος για τον θάνατο της Στυλιανής Μιχαηλίδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 13.11.2025 - 19:02
Επόμενο άρθρο

Μουντό παραμένει το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

 13.11.2025 - 19:41
Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

  •  13.11.2025 - 20:25
Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

  •  13.11.2025 - 17:29
«Ναι» από Ολομέλεια για την τηλεργασία στο δημόσιο - Εγκρίθηκε τροπολογία για τον αριθμό ημερών - Τι προνοεί

«Ναι» από Ολομέλεια για την τηλεργασία στο δημόσιο - Εγκρίθηκε τροπολογία για τον αριθμό ημερών - Τι προνοεί

  •  13.11.2025 - 18:18
Κομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

Κομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

  •  13.11.2025 - 19:22
Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

  •  13.11.2025 - 18:40
Επέστρεψαν στις ελεύθερες περιοχές οι 3 από τους 5 Ε/κ - Επανασυνδέθηκαν με τους οικείους τους

Επέστρεψαν στις ελεύθερες περιοχές οι 3 από τους 5 Ε/κ - Επανασυνδέθηκαν με τους οικείους τους

  •  13.11.2025 - 20:50
Ευχάριστα νέα για τον μικρό Αβράαμ - Ανέλαβε το κράτος τη θεραπεία - Επικοινώνησε με τη μητέρα του ο ΠτΔ

Ευχάριστα νέα για τον μικρό Αβράαμ - Ανέλαβε το κράτος τη θεραπεία - Επικοινώνησε με τη μητέρα του ο ΠτΔ

  •  13.11.2025 - 20:20
Βουλή: Μετακίνηση έδρας από Λευκωσία σε Πάφο - Τι αλλάζει στις επόμενες εκλογές

Βουλή: Μετακίνηση έδρας από Λευκωσία σε Πάφο - Τι αλλάζει στις επόμενες εκλογές

  •  13.11.2025 - 16:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα