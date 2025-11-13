Κομισιόν: Στρατηγική προτεραιότητα το GSI - «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας»

Υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας, το έργο του GSI, επαναβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα

Ερωτηθείσα σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους Υπουργούς ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ανέφερε ότι συζητήθηκαν ενεργειακές πρωτοβουλίες όπως το GSI. «Είναι ένα έργο που στηρίζουμε σθεναρά, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος που λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Connecting Europe Facility (CEF)», δήλωσε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το έργο συνδέει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ευρώπη για να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της νήσου, καθώς και ώστε να καταστεί δυνατή η μείωση των τιμών ενέργειας για τους πολίτες.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τη δικαιοδοσία μας για να βοηθήσουμε στην πρόοδο του έργου GSI, και για να το πετύχουμε αυτό, ο Επίτροπος προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε η Ίτκονεν.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου δεδομένων των καθυστερήσεων, η εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν θέλησε να δώσει πληροφορίες, λέγοντας ότι η υλοποίησή του εναπόκειται στους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό και ότι δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στην ανακοίνωση χρονοδιαγραμμάτων από το κέντρο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Όσον αφορά το GSI, δεν έχω τίποτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα να μοιραστώ όσον αφορά τις επόμενες συναντήσεις ή τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα. Η συνάντηση αυτή χθες ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, επομένως πρόκειται για μια σταθερή, συνεχή επαφή και απολογισμό μεταξύ του επιτρόπου και των Υπουργών της Ελλάδας και της Κύπρου», πρόσθεσε.

«Επαναβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας. Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό αυτό το έργο να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό», είπε. Όσον αφορά τον χρονισμό άλλων ενεργειακών έργων, η εκπρόσωπος προϊδέασε ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις πριν τα Χριστούγεννα, οι οποίες σχετίζονται με διασύνδεση αλλά όχι με το επίμαχο έργο.

«Είναι και πάλι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ενεργούμε εντός των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι σε πολιτικό επίπεδο καθώς και σε τεχνικό επίπεδο. Μπορούμε να προσεγγίσουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Αλλά τελικά, η υλοποίηση του έργου επί τόπου είναι ευθύνη των υπευθύνων του έργου», τόνισε η εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν η Επιτροπή σκοπεύει να προσεγγίσει την τουρκική πλευρά για να εξηγήσει τη σημασία του έργου GSI για την ΕΕ, η Ίτκονεν ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επαφές του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με ομολόγους του στην Τουρκία, χωρίς να αποκλείει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή έχει καταστήσει δημόσια ποια είναι η θέση της σχετικά με τη σημασία αυτού του έργου. «Προφανώς δεν αποκλείω επαφές, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ