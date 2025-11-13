Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντό παραμένει το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

 13.11.2025 - 19:41
Μουντό παραμένει το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες θα επηρεάζουν την περιοχή, μέχρι αύριο, σύμφωνα με το δελτίο καιρου του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, που το πρωί πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, σε περιοχές νοτίως του Τρόοδους και στα νότια παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ σε ανατολικές και βόρειες παράλιες περιοχές, καθώς και στο εσωτερικό, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα βορειοανατολικά παράλια θα καταστούν σταδιακά βόρειοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις απογευματινές ώρες πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, στις νότιες περιοχές του Τροόδους.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με συννεφιά

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά, για να κυμανθεί κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, ενώ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται αισθητή άνοδος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

