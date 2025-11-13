Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

Όπως αναφέρουν, «η επίσκεψη στο Βερολίνο αποτελεί κρίσιμη στιγμή για την προώθηση των κυπριακών προτεραιοτήτων ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ».

«Προσφέρει ευκαιρία ενίσχυσης της διμερούς στρατηγικής σχέσης και επιτρέπει στην Κύπρο να καταθέσει με καθαρό τρόπο τις θέσεις της σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πολιτική συνοχή της Ένωσης», επισημαίνουν.

Οι αρμόδιες πηγές προσθέτουν ότι «για την Κύπρο, που ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Γερμανία αποτελεί κρίσιμο εταίρο στον σχεδιασμό και την επιτυχία της ευρωπαϊκής ατζέντας. Ταυτόχρονα, η συγκυρία στο Κυπριακό, προσδίδει επιπλέον πολιτικό βάθος στη συνάντηση».

Η επίσκεψη προσφέρει τη δυνατότητα συντονισμού με μια από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε μια στιγμή που οι αποφάσεις για το μέλλον της Ένωσης, την ασφάλεια, τη διεύρυνση και την ευρωτουρκική σχέση θα καθορίσουν την πορεία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η χρονική συγκυρία που πραγματοποιείται, δύο μόλις εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου στην Άγκυρα, αναφέρουν.

Σημειώνεται ότι από κυπριακής πλευράς, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στη συνάντηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, η Πρέσβειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία Μαρία Παπακυριακού και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του ΠτΔ Δώρος Βενέζης.

Θα συζητηθούν τρόποι προόδου μέσω διάρρηξης της τουρκικής αδιαλλαξίας στο Κυπριακό

«Η Γερμανία τηρεί σταθερή θέση αρχών υπέρ λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αναφέροντας ότι συμμετέχει στην UNFICYP και αποτελεί σημαντικό χρηματοδότη της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, με συνολική συνεισφορά που φθάνει τις 960 χιλιάδες ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως επισημαίνουν, θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη και εν αναμονή της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου στο πλαίσιο προετοιμασίας της σύγκλησης της επικείμενης πολυμερούς διάσκεψης.

«Υπό το πλαίσιο των Συμπερασμάτων του ΕΣ Απριλίου 2024 για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, θα τονιστεί η σαφής διασύνδεση αυτών με την ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό και αναμένεται να συζητηθούν τρόποι περαιτέρω προόδου τους, μέσω της διάρρηξης της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας στο Κυπριακό», επισημαίνουν.

Από κυπριακής πλευράς, προσθέτουν, «θα υπογραμμιστεί ότι η επίλυση του Κυπριακού δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα των νοτιοανατολικών συνόρων της ΕΕ και επίσης θα τονιστεί η σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά και τον διορισμό του κ. Χαν ως Απεσταλμένου ΕΕ».

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρουν, «θα ζητηθεί ενημέρωση για τα συμπεράσματα της επίσκεψης, ενώ από κυπριακής πλευράς θα αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τουρκίας στην παράκαμψη κυρώσεων προς όφελος της Ρωσίας, ζήτημα που απασχολεί έντονα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και που είχε εγείρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Θα επιβεβαιωθεί η προτεραιοποίηση του ΠΔΠ κατά την κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «η Γερμανία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας».

Εστιάζει, προσθέτουν, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, στη βάση και της κοινής επιστολής των 22 ηγετών τον Οκτώβριο, μια πρωτοβουλία της Γερμανίας την οποία συνυπέγραψε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για απλοποίηση, καθώς και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο Γερμανία θεωρεί ως πολύ σημαντικό θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από κυπριακής πλευράς, σημειώνουν, «θα επιβεβαιωθεί η προτεραιοποίηση του ΠΔΠ και η ετοιμότητα να διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με ενδεικτικούς αριθμούς.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας, όπως η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, η ανθεκτικότητα, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η ενεργειακή διαφοροποίηση, η ενίσχυση των σχέσεων με κρίσιμες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος και η προώθηση του προγράμματος διεύρυνσης. Σημειώνεται και η έμπρακτη στήριξη της Γερμανίας στις προετοιμασίες της Κύπρου για την Προεδρία.

Ενίσχυση διμερών σχέσεων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Καγκελάριο Μερτς αναμένεται να συζητηθεί και η ανάγκη ενίσχυσης των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.

Οι αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι σχέσεις Κύπρου Γερμανίας έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό, όπως σημειώνουν, «αποτυπώνεται τόσο στην αλλαγή στάσης της Γερμανίας υπέρ της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και στη συχνότητα των υψηλού επιπέδου επαφών». Σε σχέση ειδικότερα με το ΣτΕ αναφέρεται η υποστηρικτική στάση που τηρεί η Γερμανία τα τελευταία δύο χρόνια στη Δ’ Διακρατική Υπόθεση Κύπρος εναντίον Τουρκίας, ιδιαίτερα στην πτυχή του περιουσιακού των εκτοπισμένων.

Η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2024, η πρώτη από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων, καθώς και η επίσκεψη εργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2023, επιβεβαιώνουν αυτή την ανοδική πορεία, προσθέτουν.

Σε σχέση με τον τομέα άμυνας και ασφάλειας, αναφέρουν, υπάρχει άριστη συνεργασία, με υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας για την περίοδο 2024 2025, κοινές ασκήσεις και στενό συντονισμό στην έρευνα και διάσωση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχει συναφθεί επίσης Συμφωνία για επείγουσες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τον τουρισμό, προσθέτουν, η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά την 4η με 5η μεγαλύτερη τουριστική αγορά. Το 2024 αποτέλεσε σταθμό, καθώς η ανάκαμψη ήταν πρωτοφανής, με τις αφίξεις να ανέρχονται στις 228.355, καταγράφοντας αύξηση 8,11% σε σχέση με το 2023.

Επίσης η παρουσία της Γερμανίας στον τομέα της ναυτιλίας στην Κύπρο χαρακτηρίζεται ως ισχυρή, αφού γερμανικές εταιρείες διαχειρίζονται περίπου 170 πλοία υπό κυπριακή σημαία.

Στην εκπαίδευση προχωρά η ένταξη κυπριακών σχολείων στο διεθνές δίκτυο PASCH μέσω προγράμματος εκμάθησης γερμανικής.

Στο μεταναστευτικό υλοποιείται το Κοινό Σχέδιο Δράσης με εμπειρογνώμονες που έχει διαθέσει η Γερμανία και με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Μερτς, αναφέρουν, θα τεθεί επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς, όπως εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια και ΑΠΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ