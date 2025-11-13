Ecommbx
Ευχάριστα νέα για τον μικρό Αβράαμ - Ανέλαβε το κράτος τη θεραπεία - Επικοινώνησε με τη μητέρα του ο ΠτΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχάριστα νέα για τον μικρό Αβράαμ - Ανέλαβε το κράτος τη θεραπεία - Επικοινώνησε με τη μητέρα του ο ΠτΔ

 13.11.2025 - 20:20
Τα έξοδα της θεραπείας του μικρού Αβραάμ, μόλις πέντε ετών, που δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη για τη ζωή του, καθώς διαγνώστηκε με Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδααναλαμβάνει να καλύψει το κράτος.

Το ευχάριστο νέο κοινοποίησε μέσα από τον λογαριασμό της στο facebook η μητέρα του μικρού Αβραάμ, Άντρια Παπαχριστοφόρου. 

Αυτούσια η ανάρτηση της μητέρας του Αβραάμ: 

Στις 16:56 δέχτηκα το πιο ζεστό, γεμάτο ελπίδα, τηλεφώνημα των τελευταίων ημερών.

Επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικώς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από μία εγκάρδια συζήτηση, μου είπε ότι το Κυπριακό κράτος θα αναλάβει το κόστος για τη μεταφορά και τη θεραπεία του Αβραάμ στο Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Κυπριακή κυβέρνηση για αυτή της την απόφαση και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας αυτές τις δύσκολες μέρες.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε κάθε άνθρωπο που προσευχήθηκε, που έκανε μια δωρεά, που μοιράστηκε την ιστορία μας ή απλώς μας έστειλε μια λέξη αγάπης. Η ανταπόκρισή σας ήταν απίστευτη και μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Η σελίδα που ανοίξαμε για τη συγκέντρωση χρημάτων θα κλείσει και τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πλήρη αποθεραπεία του Αβραάμ.

Μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ όλους. Μαζί αποδείξαμε πως η ανθρωπιά δεν έχει σύνορα.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

