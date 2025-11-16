Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape

Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»
Ο τέως Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ και επι σειρά ετών σημαντικό στέλεχος του κόμματος Δημήτρης Παπαδάκης, αναφέρεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη ρήξη του με την ηγεσία του κόμματος. Αναφέρεται στο περιστατικό που, όπως τονίζει, αποτέλεσε το «οριστικό τέλος» της σχέσης του με την ΕΔΕΚ. Παρά την ένταση και τον πόλεμο που –όπως περιγράφει– δέχθηκε από την τότε ηγεσία, υπό τον Μαρίνο Σιζόπουλο, δηλώνει ότι παραμένει ευγνώμων προς τη βάση του κόμματος, η οποία τον στήριξε σε δύο ευρωεκλογικές αναμετρήσεις.