ΠτΔ: «Εκπληρώνουμε το ηθικό χρέος της Κύπρου έναντι των ΕΛΔΥΚάριων αδελφών μας»

Σήμερα εκπληρώνουμε το ηθικό χρέος της Κύπρου έναντι των ΕΛΔΥΚάριων που υπερασπίστηκαν αποφασιστικά την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή απονομής τιμητικών μεταλλίων στην ΕΛΔΥΚ, που πραγματοποιήθηκε στη Μαλούντα,

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Είναι με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας που συγκεντρωθήκαμε εδώ, στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου Σωτηρίου», της τιμημένης Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, για να εκφράσουμε τον απεριόριστο σεβασμό του κυπριακού λαού προς τους Έλληνες αδελφούς μας, που υπερασπίστηκαν μέχρι θανάτου την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο των αξιωματικών, των υπαξιωματικών και των οπλιτών της ΕΛΔΥΚ, που θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, μόλις τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους και, ακολούθως, το 1974, με την παράνομη, βάρβαρη εισβολή του Αττίλα, που συνεχίζει να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σημερινή τελετή, παρόντος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στόχο έχει να εκπληρώσει ένα οφειλόμενο χρέος, μια ελάχιστη υποχρέωση της Κυπριακής Πολιτείας που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εκπληρώνουμε, λοιπόν, σήμερα κατά τρόπο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό, το ηθικό χρέος της Κύπρου έναντι των ΕΛΔΥΚάριων αδελφών μας που την υπερασπίστηκαν με αυταπάρνηση από την τουρκική επιβουλή και στήριξαν αποφασιστικά την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έτσι, λοιπόν, σήμερα, σεμνά αλλά περήφανα, 65 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουμε, τιμούμε επίσημα την Ελληνική Δύναμη Κύπρου για τη συμβολή της στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και ανεκτίμητη προσφορά της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου από την ίδρυσή της το 1960, τής απονέμουμε το μετάλλιο «Προασπιστής της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», το οποίο μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους στρατιωτικούς, Έλληνες Κύπριους και Ελλαδίτες, που θυσιάστηκαν κατά την τουρκική εισβολή. Απονέμουμε, επίσης, σήμερα στην ΕΛΔΥΚ το Μετάλλιο του «Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας» του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και τα δύο μετάλλια απονέμονται συμβολικά στη σημαία της ΕΛΔΥΚ. Με την πολεμική αυτή σημαία, η ΕΛΔΥΚ αποβιβάστηκε στην πατρίδα μας το 1960 και έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974, προβαίνοντας σε πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης στα πεδία των μαχών.

Η ιστορική αυτή σημαία, στην οποία το 1998 ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, απένειμε τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής όταν επισκέφθηκε την πατρίδα μας, είναι βαμμένη με το αίμα των στρατιωτών και αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ, που πήραν μέρος στον πόλεμο του 1974.

Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα επίσημα ως Κυπριακή Πολιτεία τους ΕΛΔΥΚάριους αδελφούς μας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό του λαού μας εκείνες τις τραγικές ώρες της προδοσίας και της ανείπωτης καταστροφής. Το χρέος μας έναντί τους είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του Ελληνισμού, πληγή που αιμορραγεί μέχρι και σήμερα.

Θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής σεμνής τελετής, να χαιρετίσω ειδικά τους 15 από τους τιμημένους ΕΛΔΥΚάριους, που πήραν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974, οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας, σε αυτή την ξεχωριστή τελετή. Εκ μέρους του Κυπριακού Ελληνισμού, εκ μέρους της κυπριακής Πολιτείας τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για όσα έκαναν για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την αξιοπρέπεια του λαού και του έθνους μας.

Αδέλφια μας,

Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε, εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας αναζητούσε ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθεί όρθιος.

Μαζί με την τιμημένη σημαία της ΕΛΔΥΚ, κρατήσατε ψηλά και το ηθικό μας ανάστημα. Γι’ αυτό και η σημερινή τελετή είναι ένα λιτό αντίδωρο των Ελλήνων της Κύπρου προς εσάς, σύμβολο παντοτινής εκτίμησης και σεβασμού.

Η ΕΛΔΥΚ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκροτήθηκε δυνάμει της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και η 65χρονη παρουσία της είναι ταυτισμένη με τα δραματικά γεγονότα που σημάδεψαν την πατρίδα μας από τα πρώτα της βήματα ως ανεξάρτητο κράτος, έως και σήμερα.

Από την τουρκοανταρσία του 1963-1964, κατά την οποία η ΕΛΔΥΚ είχε τις πρώτες απώλειες, μέχρι την παράνομη τουρκική εισβολή του 1974, η παρουσία της Δύναμης στην Κύπρο αποτέλεσε σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα στους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας.

Χάρη στη θυσία 105 αξιωματικών και οπλιτών της, ανάμεσά τους και 26 που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αγνοούνται, καθώς και εκατοντάδων τραυματιών, η ΕΛΔΥΚ σταμάτησε την προέλαση του Αττίλα στη Λευκωσία και απέτρεψε την κατάληψη της πόλης.

Στεκόμαστε, λοιπόν, σήμερα με δέος στο μνημείο της ΕΛΔΥΚ όπου αναγράφονται όλοι οι πεσόντες της Δύναμης. Τα ονόματα των τιμημένων ανδρών της Δύναμης, που είναι χαραγμένα στις στήλες των ηρώων, θα μείνουν παντοτινά αποτυπωμένα στις καρδιές των Ελλήνων της Κύπρου.

Εδώ και 51 χρόνια η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του ενός τρίτου της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Για μισό και πλέον αιώνα η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει την πρόσβαση σε αρχεία του στρατού κατοχής για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου, διευρύνει τον παράνομο εποικισμό και αλλοιώνει τον δημογραφικό χαρακτήρα της χώρας μας, εντατικοποιεί την οικονομική, την πολιτική, τη θρησκευτική χειραγώγηση των Τουρκοκυπρίων, καταστρέφει τη θρησκευτική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα τεκμήρια του παρατεταμένου εγκλήματος της Τουρκίας, το οποίο εργαζόμαστε για να τερματίσουμε μέσα από την αναζήτηση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία του φίλου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, για να επαναλάβω ότι για εμάς, η Ελλάδα, και ο ελληνικός λαός, παραμένει ο πιο σταθερός, ο πιο συνεπής και ο πιο ανιδιοτελής μας σύμμαχος στον αγώνα που διεξάγουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Και επιθυμώ και σήμερα, από την έδρα της τιμημένης ΕΛΔΥΚ, να στείλω προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα ότι για εμάς λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ούτε μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια διευθέτηση που θα κρατά την πατρίδα μας δέσμια αναχρονιστικών εγγυήσεων και λογικών της ψυχροπολεμικής περιόδου της δεκαετίας του ’50.

Σε σχέση με τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, πέραν της πλήρους συνεννόησης στα μεγάλα εθνικά θέματα, πορευόμαστε από κοινού για την επίτευξη αμοιβαίων στοχεύσεων σε μια πλειάδα θεμάτων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και, ναι, είμαι περήφανος γιατί τα τελευταία λίγα χρόνια αυτή η κοινή πορεία γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κατά τρόπο πολύ συγκεκριμένο και δομημένο στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας που εγκαινιάσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτή η συνεργασία που είναι ιδιαίτερα επωφελής και για τους πολίτες μας, οικοδομείται σε στέρεα θεμέλια, που τα χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη, απότοκο της αδελφικής σχέσης που είναι ριζωμένη εδώ και αιώνες.

Σε 40 μέρες η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επάρκεια σε αυτή τη μεγάλη εθνική πρόκληση, με την προσδοκία, με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση σημαντικών νομοθετικών φακέλων και με τη φιλοδοξία να συνδράμουμε την προσπάθεια για μια Ευρώπη με περισσότερη αυτονομία, πιο αλληλέγγυα, πιο συμπεριληπτική, πιο αποτελεσματική για τους πολίτες της.

Εξήντα πέντε χρόνια από την ανεξαρτησία της, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, με ρόλο και λόγο στις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις. Μια χώρα υπεύθυνη, σταθερή, αξιόπιστη, με αυτοπεποίθηση και με σίγουρο βηματισμό στον δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Η σημερινή μέρα αποτελεί μια μεγάλη διπλή εορτή: θρησκευτική, καθώς ο απανταχού Ελληνισμός εορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και ημέρα τιμής για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από τον ιερό αυτόν χώρο στέλνουμε μήνυμα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας.

Την πρωτοχρονιά του 2026, την ώρα που η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, η σκέψη μας θα ανατρέξει σε όσους αγωνίστηκαν για να υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, για όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τους δικαιώσουμε. Και για μας, η μοναδική δικαίωση περνά μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Αυτή είναι η μέγιστη οφειλή μας, αλλά και το παντοτινό μας χρέος.

Χρόνια πολλά