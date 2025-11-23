Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα - 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

 23.11.2025 - 07:48
Η κατάπαυση του πυρός φάνηκε ξανά να απειλείται να καταρρεύσει το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε επίθεση της Χαμάς σκοτώνοντας πέντε στελέχη της.


Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναρχίσει από την Τετάρτη τους φονικούς βομβαρδισμούς τους στον παλαιστινιακό θύλακο. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την ανακωχή, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου υπό πίεση των ΗΠΑ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «έπληξε στόχους» της Χαμάς, σε ανταπόδοση κατ’ αυτόν για την επίθεση «οπλισμένου τρομοκράτη» εναντίον ανδρών του, που πέρασε το όριο των ισραηλινών θέσεων στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), στη Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Στο νοσοκομείο αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, οπτικό υλικό του AFP εικονίζει ασθενοφόρα να διακομίζουν τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, ιδίως κοριτσάκι με αίματα στο πρόσωπο, και πτώματα.

«Πάνω από 20 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», είπε ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Πολλά θύματα «έφεραν τραύματα στο κεφάλι ή στον θώρακα», διευκρίνισε.

312 Παλαιστίνιοι νεκροί

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα» στελέχη της Χαμάς, που κατηγόρησε ότι «παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ»

Η Χαμάς με τη σειρά της κατήγγειλε παραβιάσεις του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως επεκτείνει την περιοχή υπό τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας πέρα από τα όρια που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 312 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, που όμως έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας.

Οι ισραηλινές Αρχές δεν δημοσιοποίησαν αμέσως τις ταυτότητες των στελεχών της Χαμάς ανέφεραν ότι σκότωσαν. Η πολιτική προστασία στη Γάζα δεν διευκρίνισε αν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό των 21 νεκρών.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στηλίτευσε ότι οι παραδόσεις βοήθειας στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπους με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, συνεχίζει να εμποδίζεται «από περιορισμούς όσον αφορά τις βίζες, τις εγκρίσεις εισαγωγών και τον ανεπαρκή αριθμό διελεύσεων σε λειτουργία»

Η νέα αναζωπύρωση της βίας, που άρχισε την Τετάρτη, όταν ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 27 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ακολουθεί την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα απόφασης με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο.

Προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης με εντολή να αφοπλίσει τις «μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς -- που αρνείται να παραδώσει τα όπλα.

Η απόφαση προβλέπει επίσης τη δημιουργία μεταβατικού σχήματος διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας με a priori αποκλεισμένη τη Χαμάς, η οποία κάνει λόγο για απαράδεκτο «μηχανισμό διεθνούς κηδεμονίας».

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.733 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Δεν διευκρινίζουν τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν, πάντως δείχνουν ότι πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

