ΠτΔ: Ίδιες ευκαιρίες για παιδιά σε Ειδικά Σχολεία με στήριξη κράτους

Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας, στο Λιοπέτρι, όπου παρέστη στα γενέθλια του Νεκτάριου Βασιλείου, ενός από τα παιδιά που διαμένει στο Σχολείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όντως ο Νεκτάριος με κάλεσε στα γενέθλιά του. Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα» είπε.

Ταυτόχρονα υπενθύμισε πως «μετά την πρώτη μας συνάντηση που είχαμε στο Παραλίμνι, αποφασίσαμε ως Κυβέρνηση να διευρύνουμε ένα χρόνο την παραμονή των παιδιών στα Ειδικά Σχολεία».

«Πέραν της τεράστιας χαράς που ένιωσα ευρισκόμενος εδώ, είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τους καθηγητές και με τους γονείς, με τα οργανωμένα σύνολα, γιατί ο στόχος μας είναι να βρούμε μόνιμη λύση», είπε.

Πρόσθεσε πως «η επέκταση του ενός έτους (για τη διαμονή παιδιών άνω των 21 ετών) αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό το θέμα, αλλά δεν δίνει μόνιμη λύση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε μια πολύ καλή συζήτηση».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «τις επόμενες των ημερών θα λάβω και κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με τα προγράμματα που εκεί εντοπίζεται μια βασική αδυναμία, έτσι ώστε με την ουσιαστική στήριξη του κράτους, αυτά τα παιδιά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες».