Αν δεν στολίσατε ακόμη, δείτε τα τρία καλύτερα σημεία για να τοποθετήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σύμφωνα με... το φενγκ σούι

Στο Φενγκ Σούι, το δέντρο δεν είναι απλώς διακόσμηση. Είναι ένα στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει την ατμόσφαιρα, να φέρει πιο θετικές δονήσεις και –σύμφωνα με τη φιλοσοφία– να επηρεάσει σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Πριν λοιπόν ανοίξετε τα κουτιά με τα στολίδια, δείτε σε ποια σημεία του σπιτιού μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγνήτης καλής ενέργειας για τη χρονιά που έρχεται.

Τα 3 καλύτερα σημεία για να τοποθετήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

1. Στο κέντρο του σαλονιού για ισορροπία & καλή υγεία

Το κέντρο του σπιτιού θεωρείται ο «πυρήνας», το σημείο που κρατάει όλο τον χώρο σε αρμονία. Εκεί κυριαρχεί το στοιχείο της Γης, άρα σταθερότητα, τάξη και καλή ενέργεια. Για να ενισχύσετε αυτή την αίσθηση, στολίστε με γήινες αποχρώσεις: κίτρινο, μπεζ, πορτοκαλί, κεραμικά, κρυστάλλους ή πέτρες, στολίδια που έχουν σχήματα κύκλων ή οβάλ (προάγουν την ηρεμία). Αν θέλετε μια χρονιά πιο «στρωμένη» και ήρεμη, αυτό είναι το ιδανικό σημείο.

2. Νοτιοδυτικά για έρωτα, συντροφικότητα & θερμές σχέσεις

Σε κάθε δωμάτιο, το νοτιοδυτικό σημείο (η δεξιά πίσω γωνία) συνδέεται με τον ρομαντισμό, τη σταθερότητα και τις σχέσεις. Εδώ ευνοούνται ροζ, κόκκινα, ροδακινί στολίδια, ζευγάρια αντικειμένων (π.χ. δύο μεγάλα στολίδια δίπλα-δίπλα) και φυσικά υλικά που θυμίζουν γη. Αν είστε σε σχέση, βοηθά στη βαθύτερη σύνδεση. Αν είστε single, θεωρείται ότι ενισχύει την προσέλκυση νέων ανθρώπων.

3. Νοτιοανατολικά για πλούτο & οικονομική αφθονία

Αυτό είναι το σημείο που συνδέεται με τα οικονομικά, την ευημερία και την ανάπτυξη. Το δέντρο εδώ λειτουργεί σαν σύμβολο «ανέβασμα της ενέργειας» ιδανικό αν θέλετε ο νέος χρόνος να είναι πιο αποδοτικός. Στολίστε με πράσινα, χρυσά, μοβ στολίδια, σύμβολα ανάπτυξης (άνθη, φύλλα, μακρόστενα διακοσμητικά) και στοιχεία που θυμίζουν ξύλο ή μπαμπού.

Τα σημεία που πρέπει να αποφύγετε

Υπάρχουν περιοχές στο σπίτι όπου το δέντρο μπορεί να τραβήξει λάθος είδους ενέργεια.

• Μπάνια & τουαλέτες

Στο Φενγκ Σούι θεωρούνται «σημεία διαρροής» ενέργειας. Το δέντρο εκεί χάνει τη δύναμή του και παρασύρει μαζί του όποια θετική πρόθεση είχατε.

• Υπνοδωμάτια

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει ενέργεια γιανγκ (έντονη, φωτεινή, δυναμική).

Το υπνοδωμάτιο χρειάζεται ενέργεια γιν (ήρεμη, χαλαρωτική).

Ο συνδυασμός τους δεν βοηθά στον ύπνο ειδικά αν το δέντρο έχει φώτα.

Πώς να το στολίσετε σύμφωνα με το Φενγκ Σούι

Το δέντρο από μόνο του εκπροσωπεί το στοιχείο του Ξύλου. Για τέλεια ισορροπία, πρέπει να ενσωματώσετε και τα υπόλοιπα τέσσερα στοιχεία:

-Φωτιά με κόκκινα ή χρυσά στολίδια και κορυφή-αστέρι

-Γη με φυσικά υλικά και δώρα στη βάση του δέντρου

-Μέταλλο με μεταλλικά στολίδια και ασημί πινελιές

-Νερό με φώτα (η ρευστή κίνηση μιμείται το νερό) και μπλε στολίδια

-Ξύλο με πράσινα στολίδια και φυσικές υφές

Τα σχήματα παίζουν επίσης ρόλο:

-οι κύκλοι σημαίνουν ενότητα

-τα αστέρια σημαίνουν φωτιά & διάκριση

-τα τετράγωνα σημαίνουν γη & σταθερότητα

Αν θέλεις το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο σου να είναι όχι απλώς εντυπωσιακό αλλά και ενεργειακά σωστό, τότε το Φενγκ Σούι σου δίνει έναν πολύ ωραίο οδηγό. Διαλέξτε τι θέλετε περισσότερο το 2026 σταθερότητα, ρομαντισμό ή αφθονία και αφήστε το δέντρο να δουλέψει υπέρ σας.

