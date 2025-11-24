Πόσο αέρα πρέπει να έχουν τα ελαστικά του αυτοκινήτου –Τι πρέπει να προσέχεις

Αν ρωτήσεις δέκα οδηγούς πόσο αέρα πρέπει να βάλεις στα λάστιχα του αυτοκινήτου σου, είναι πολύ πιθανό να πάρεις δέκα διαφορετικές απαντήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η πίεση των ελαστικών δεν είναι ποτέ ίδια για όλα τα οχήματα, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η πίεση αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους τακτικούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται σε κάθε αυτοκίνητο. Τα λάστιχα είναι το μοναδικό σημείο επαφής με την άσφαλτο και η σωστή ρύθμιση εξασφαλίζει όχι μόνο την ασφάλεια των επιβατών αλλά και την αποδοτική λειτουργία του οχήματος. Παράλληλα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, βοηθά στη σωστή και ομοιόμορφη φθορά του πέλματος και περιορίζει τον κίνδυνο ατυχήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες δείχνουν πως ένα λάστιχο σε καλή κατάσταση μειώνει κατά 20% την πιθανότητα σύγκρουσης.

Οι κατασκευαστές δίνουν πάντα συγκεκριμένες τιμές πίεσης ανάλογα με το μοντέλο, το βάρος και το φορτίο που μπορεί να μεταφέρει το αυτοκίνητο. Οι τιμές αυτές αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται συνήθως στην πόρτα του οδηγού ή στην τάπα του ρεζερβουάρ.

Ενδεικτικά, για ένα μεσαίο αυτοκίνητο η συνιστώμενη πίεση κυμαίνεται γύρω στα 2,2 με 2,3 bar, ενώ για ένα SUV πλησιάζει τα 2,4 bar. Aζίνει για σημειωθεί ότι στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική η μέτρηση γίνεται σε bar, ενώ στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν psi. Για να υπάρχει σημείο αναφοράς, 1 bar = 14,5 psi, επομένως τα 2,2–2,3 bar αντιστοιχούν σε 32–33 psi.

Όταν πρόκειται για ταξίδι σε εθνική οδό με υψηλές ταχύτητες και το αυτοκίνητο φορτωμένο, οι ειδικοί συστήνουν να αυξάνεται ελαφρά η πίεση σε σχέση με την πόλη, κατά 0,2 έως 0,3 bar (3–4 psi). Έτσι περιορίζεται η παραμόρφωση του ελαστικού από τη θερμοκρασία, βελτιώνεται η σταθερότητα και αυξάνεται η ασφάλεια σε φρενάρισμα ή απότομες μανούβρες. Για παράδειγμα, αν ο κατασκευαστής γράφει 2,2 bar και δεν αναφέρει άλλη τιμή για την συγκεκριμένη συνθήκη, πριν το ταξίδι μπορείς να πας στα 2,4–2,5 bar.

Η μέτρηση πρέπει πάντα να γίνεται με «κρύα» ελαστικά, δηλαδή πριν ξεκινήσεις ή μετά από λίγα χιλιόμετρα. Αν μετρήσεις μετά από αρκετή ώρα οδήγησης σε βενζινάδικο, η θερμοκρασία ανεβάζει τεχνητά την ένδειξη. Σε αυτή την περίπτωση πρόσθεσε περίπου 0,2 bar για να έχεις πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην ξεχνάς τη ρεζέρβα. Συχνά παραμελείται και, όταν χρειαστεί, είναι άχρηστη επειδή έχει ξεφουσκώσει. Οι ειδικοί προτείνουν έλεγχο πίεσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πάντα πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Επίσης μετά από έντονες μεταβολές θερμοκρασίας, αφού η ζέστη ή το κρύο επηρεάζουν άμεσα την πίεση.

Τέλος, πρέπει να ελέγχεται και η φθορά. Τα περισσότερα ελαστικά έχουν δείκτες που δείχνουν πότε το πέλμα έχει φτάσει στα όριά του. Νομικά, το ελάχιστο βάθος είναι 1,6 χιλιοστά, αλλά στην πράξη ένα καλοκαιρινό λάστιχο χάνει τις ιδιότητες ασφαλείας του ήδη από τα 3 χιλιοστά, όταν δηλαδή έχει φθαρεί στο ένα τρίτο του αρχικού του βάθους.

