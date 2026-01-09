Ecommbx
VOLΤ: Σε μια κανονική χώρα οι αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος παραίτησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VOLΤ: Σε μια κανονική χώρα οι αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος παραίτησης

 09.01.2026 - 12:54
VOLΤ: Σε μια κανονική χώρα οι αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος παραίτησης

Σε μια κανονική χώρα, τέτοιες αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος ανάληψης πολιτικής ευθύνης και παραίτησης τουλάχιστον των εμπλεκομένων, αναφέρει το VOLT με αφορμή το βίντεο που διέρρευσε χθες στα ΜΚΔ.

"Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο διαπλοκής και εξυπηρετήσεων. Δεν πρόκειται για «παρεξήγηση», ούτε για διοικητική αβλεψία, αλλά για εικόνα βαθιάς θεσμικής σήψης", αναφέρει το Κίνημα υπενθυμίζοντας ότι εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι "η απουσία διαφάνειας στις δωρεές προς τον Φορέα ανοίγει τον δρόμο σε σχέσεις εξάρτησης και πρακτικές quid pro quo - «δώσε για να πάρεις»" και ότι η Βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για αυστηρό, θεσμοθετημένο πλαίσιο δωρεών, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση και έλεγχο.

"Να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε (ατυχώς) χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ζήτημα διαφθοράς το να γράφει κάποιος τα παιδιά του σε σχολείο άλλης γειτονιάς. Πρόεδρε αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι απείρως σοβαρότερο", αναφέρει στην ανακοίνωση το VOLT.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.

