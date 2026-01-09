VOLΤ: Σε μια κανονική χώρα οι αποκαλύψεις θα ήταν επαρκής λόγος παραίτησης

"Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να γίνεται εργαλείο διαπλοκής και εξυπηρετήσεων. Δεν πρόκειται για «παρεξήγηση», ούτε για διοικητική αβλεψία, αλλά για εικόνα βαθιάς θεσμικής σήψης", αναφέρει το Κίνημα υπενθυμίζοντας ότι εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι "η απουσία διαφάνειας στις δωρεές προς τον Φορέα ανοίγει τον δρόμο σε σχέσεις εξάρτησης και πρακτικές quid pro quo - «δώσε για να πάρεις»" και ότι η Βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για αυστηρό, θεσμοθετημένο πλαίσιο δωρεών, με υποχρεωτική δημοσιοποίηση και έλεγχο.

"Να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε (ατυχώς) χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ζήτημα διαφθοράς το να γράφει κάποιος τα παιδιά του σε σχολείο άλλης γειτονιάς. Πρόεδρε αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα είναι απείρως σοβαρότερο", αναφέρει στην ανακοίνωση το VOLT.

Πηγή: ΚΥΠΕ