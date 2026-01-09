Σάλος με το βίντεο «επενδυτών» – Οι Οικολόγοι ζητούν πλήρη διαφάνεια και θεσμική διερεύνηση

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου
Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.