Σάλος με το βίντεο «επενδυτών» – Οι Οικολόγοι ζητούν πλήρη διαφάνεια και θεσμική διερεύνηση

Το Κίνημα Οικολόγων εκφράζει την ανησυχία του για ζητήματα διαφάνειας, πολιτικής χρηματοδότησης και σχέσεων εξουσίας με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Οικολόγοι επισημαίνουν ότι, ενώ δεν αμφισβητείται η πραγματοποίηση των συναντήσεων, αμφισβητείται ο τρόπος παρουσίασης του υλικού, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μοντάζ και κακόβουλη ενέργεια. Παράλληλα, τονίζουν ότι η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με θεσμική σοβαρότητα και όχι μόνο επικοινωνιακά, ιδιαίτερα αν περιλαμβάνει ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή· είναι προϋπόθεση δημοκρατίας», αναφέρουν, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να δώσουν καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, να συνεργαστούν πλήρως με την Αστυνομία και τον Γενικό Εισαγγελέα και να αναλάβουν ευθύνες όπου προκύπτουν.