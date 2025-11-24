Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: «Χρειάζεται πολλή δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου» λέει η Κομισιόν

 24.11.2025 - 14:05
Ουκρανία: «Χρειάζεται πολλή δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου» λέει η Κομισιόν

Τη θέση ότι «χρειάζεται πολλή δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» εξέφρασαν την Δευτέρα (24/11) οι Βρυξέλλες στον απόηχο των συνομιλιών στη Γενεύη.

Η επικεφαλής εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο ξεκαθάρισε ακόμη ότι οι τρεις κόκκινες γραμμές της ΕΕ παραμένουν αμετάβλητες: τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, κανένας περιορισμός στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και η επιστροφή όλων των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε επίσης ότι «είναι κρίσιμο ο επιτιθέμενος, η Ρωσία, να πληρώσει για την καταστροφή» με τις συνομιλίες για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέσω ενός ουκρανικού δανείου επανορθώσεων «ακόμα πιο επείγουσες τώρα».

Η ίδια αποκάλυψε ότι αναμένεται να συγκληθεί διαδικτυακά, μέσω βίντεο, συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων την Τρίτη (25/11).

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

