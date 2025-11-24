Ecommbx
LIKE ONLINE

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για κλιματιστικό τον χειμώνα - Τι προτείνουν οι ειδικοί

 24.11.2025 - 14:17
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για κλιματιστικό τον χειμώνα - Τι προτείνουν οι ειδικοί

Στην Κύπρο τείνουμε να αντιμετωπίζουμε το κλιματιστικό ως μια καθαρά «θερινή» συσκευή. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η χρήση του τον χειμώνα έχει γίνει εξίσου έντονη, αν όχι μεγαλύτερη. Γι’ αυτό, η σωστή συντήρηση πριν μπει για τα καλά η χειμερινή περίοδος αποτελεί πλέον βασική ανάγκη.

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του κλιματιστικού

Όταν η συσκευή μένει για μεγάλο διάστημα χωρίς καθαρισμό, στο εσωτερικό της συσσωρεύονται σκόνη, υγρασία και μικροοργανισμοί. Έτσι δημιουργείται ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και άλλων μικροβίων, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του αέρα στον χώρο.

Η εισπνοή αυτών των σωματιδίων μπορεί να οδηγήσει σε:

αλλεργίες και ερεθισμούς,

βήχα και αναπνευστική δυσφορία,

πονοκεφάλους ή αίσθημα εξάντλησης,

δυσάρεστες οσμές στον χώρο.

Συνεπώς, η συντήρηση δεν αφορά μόνο την καλύτερη λειτουργία, αλλά είναι πρωτίστως θέμα υγείας.

Κλιματιστικό: Η σωστή θερμοκρασία τον χειμώνα

Οι ειδικοί προτείνουν:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 20–22°C για άνεση και εξοικονόμηση.

Διαφορά θερμοκρασίας: 10–15°C ανάμεσα στον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο.

Πώς να καθαρίσουμε μόνοι μας το κλιματιστικό

Πριν ενεργοποιήσουμε το air condition για τον χειμώνα, μπορούμε εύκολα να πλύνουμε τα φίλτρα του.

Βήμα προς βήμα:

Απενεργοποιούμε τη μονάδα και τη βγάζουμε από το ρεύμα.

Ανοίγουμε το μπροστινό κάλυμμα και αφαιρούμε τα φίλτρα.

Τα ξεπλένουμε με χλιαρό νερό και, αν χρειαστεί, με πολύ ήπιο σαπούνι.

Τα αφήνουμε να στεγνώσουν εντελώς σε σκιερό μέρος.

Τα επανατοποθετούμε στη συσκευή.

Αν το κλιματιστικό δουλεύει καθημερινά τον χειμώνα, καλό είναι να πλένουμε ξανά τα φίλτρα ύστερα από 1 έως 1,5 μήνα χρήσης.

Πότε απαιτείται επαγγελματική συντήρηση

Το είδος της συντήρησης εξαρτάται από το μοντέλο και τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. Συνήθως περιλαμβάνει:

καθαρισμό στοιχείων εξατμιστή και συμπυκνωτή,

απολύμανση της εσωτερικής μονάδας,

έλεγχο ψυκτικού μέσου,

έλεγχο των ηλεκτρικών συνδέσεων,

καθαρισμό της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων για αποφυγή διαρροών και μούχλας.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες συνιστούν έναν πλήρη έλεγχο μία φορά τον χρόνο για οικιακή χρήση ή δύο φορές τον χρόνο αν η χρήση είναι συχνή.

Extra tips για καλύτερη λειτουργία

Μην θέτετε τη συσκευή στους 30°C, γιατί αυξάνεται η κατανάλωση και η φθορά.

Διατηρήστε σωστό αερισμό στον χώρο.

Προσέξτε δυσάρεστες οσμές ή περίεργους ήχους – αποτελούν ένδειξη ότι χρειάζεται άμεσος έλεγχος.

Τι ισχύει για τα κλιματιστικά σε χώρους γραφείων

Σε επαγγελματικούς χώρους όπου συγκεντρώνονται περισσότερα άτομα, το κλιματιστικό καταπονείται περισσότερο.

Έτσι απαιτούνται:

τακτικό πλύσιμο φίλτρων κάθε 2–3 εβδομάδες,

επαγγελματική συντήρηση τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο,

τήρηση κανόνων υγιεινής, ειδικά σε open space,

συνεχής έλεγχος της κυκλοφορίας του αέρα ώστε να αποφεύγονται «νεκρές ζώνες» χωρίς ανανέωση.

Η σωστή φροντίδα δεν προστατεύει μόνο την υγεία των εργαζομένων, αλλά συμβάλλει και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

