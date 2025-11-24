Εντός του 2026 η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ - Λεπτομέρειες

Στη σύντομη παρουσίασή του, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του χρηματιστηρίου είναι ελλειμματικός, κυρίως λόγω της συμπερίληψης έκτακτης δαπάνης €1,7 εκ. για το σχέδιο εθελούσιας πρόωρης αφυπηρέτησης προσωπικού του ΧΑΚ εντός του 2026 λόγω της αποκρατικοποίησης, και €400 χιλ. αναφορικά με το ταμείο ευημερίας του χρηματιστηρίου, όπως προέκυψε από τη συμφωνία με τις συντεχνίες στο ίδιο πλαίσιο.

Σχετικά με τον σχεδιασμό του ΧΑΚ, είπε ότι το 2025 ξεκίνησε η δραστηριοποίησή του στον τομέα της ενέργειας, μέσω συμφωνίας με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Προσέθεσε ότι έχει γίνει επένδυση του ΧΑΚ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας από το 2018, ύψους €500 χιλ., η οποία έχει αποφέρει μέχρι σήμερα μερίσματα €390 χιλ..

Το ΧΑΚ προχώρησε και σε εισηγήσεις για την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων στο προσχέδιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι το ΧΑΚ συμμετείχε σε κοινοπραξία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων για την ενιαία χρηματιστηριακή πληροφόρηση στις αγορές, ενώ προχωρά και η εγγραφή της Eurobank στο ΧΑΚ.

Ο δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε αύξηση 30% το 2025, με μέσο όρο συναλλαγών €750 χιλ. την μέρα και συνολική κεφαλαιοποίηση που ανήλθε στα €23,5 δισ.

Για το θέμα της αποκρατικοποίησης, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι έγιναν κάποιες αναπροσαρμογές στη νομοθεσία και τα έγγραφα του διαγωνισμού, και διεξάγεται αυτή τη στιγμή συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών με την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων για κατάληξη του θέματος στη Βουλή.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε για το ζήτημα της αποκρατικοποίησης ότι αναμένεται αναθεωρημένο νομοσχέδιο για προσέλκυση επενδυτή προς ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του ΧΑΚ και πόσο γρήγορα μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ρώτησε αν έχουν δοθεί απαντήσεις για το θέμα από την υπηρεσία ανταγωνισμού ΕΕ.

Απαντώντας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η αποκρατικοποίηση θα προχωρήσει εκτός απροόπτου το 2026, προσθέτοντας ότι δεν αναμένονται αλλαγές στον προϋπολογισμό, ωστόσο είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η ψήφιση εντός της θητείας της παρούσας Βουλής.

Προσέθεσε ότι υπάρχει επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών και την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και αναμένεται η απάντησή τους.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ πρέπει να εγκριθεί γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκρατικοποίησης.

«Είναι όμως γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου. Χαίρομαι που μου υποβάλλετε την ερώτηση γιατί, ενώ τυπικά το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η διαδικασία δεν καθυστερεί λόγω της Βουλής των Αντιπροσώπων. Καθυστερεί γιατί χρειάζεται μία περαιτέρω διαβούλευση με την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξήγησε περαιτέρω.

«Όλα τα κόμματα της Επιτροπής Οικονομικών εκφράσαμε την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό την υπερψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που θα επιτρέψει την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση είναι αναπόφευκτο να χρειάζεται ο προϋπολογισμός για το 2026 γιατί δεν θα ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση νωρίτερα. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί με την παρούσα σύνθεση της Βουλής», κατέληξε.