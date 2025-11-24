Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο Λονδίνο ετοιμάζεται να βάλει φόρο διανυκτέρευσης στους τουρίστες
ΔΙΕΘΝΗ

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να βάλει φόρο διανυκτέρευσης στους τουρίστες

 24.11.2025 - 14:28
Το Λονδίνο ετοιμάζεται να βάλει φόρο διανυκτέρευσης στους τουρίστες

Tουριστικό φόρο στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να βάλει ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.

Σύμφωνα με το BBC, αυτή τη στιγμή, η Αγγλία είναι η μόνη χώρα μεταξύ της G7 - των επτά μεγαλύτερων λεγόμενων «προηγμένων» οικονομιών στον κόσμο - όπου η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές ή τους δημάρχους να επιβάλλουν φόρους στους τουρίστες.

Τώρα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να δώσει στον Σαντίκ Καν και σε άλλους δημοτικούς άρχοντες την εξουσία να το πράξουν, μέσω του νομοσχεδίου για την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στην Αγγλία, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου έχει εκφράσει ένθερμα την ανάγκη αποκέντρωσης τέτοιων εξουσιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένας τουριστικός φόρος διανυκτέρευσης στο Λονδίνο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 273 εκατ. ευρώ) ετησίως.

Το 2024, το Λονδίνο σημείωσε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Η Σκωτία και η Ουαλία έχουν πρόσφατα εισαγάγει διαφορετικούς τύπους φόρων στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Για παράδειγμα από το 2026, οι ουαλικές αρχές θα μπορούν να εισπράττουν 1,30 λίρες (ενάμιση ευρώ) ανά διανυκτέρευση από τους επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»
Πένθος για τον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η ξαδέρφη του - «Καλό ταξίδι στο Φως» - Δείτε φωτογραφία
Άνοιξε νέα υπεραγορά ΜΕΤRO στη Λεμεσό – Σε 2500 τ.μ. έχει… τα πάντα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Φουρέιρα: Εκρηκτική πρεμιέρα με pole dancing που άφησε το κοινό άφωνο - Βίντεο
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντός του 2026 η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ - Λεπτομέρειες

 24.11.2025 - 14:24
Επόμενο άρθρο

Τα METRO εγκαινιάζουν νέα υπεραγορά στην Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού

 24.11.2025 - 14:37
VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

  •  24.11.2025 - 12:34
Με αναφορές στις διαπραγματεύσεις για Κυπριακό στο Κραν Μοντανά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα - Επιφυλακτικός και απογοητευμένος ο Αναστασιάδης

Με αναφορές στις διαπραγματεύσεις για Κυπριακό στο Κραν Μοντανά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα - Επιφυλακτικός και απογοητευμένος ο Αναστασιάδης

  •  24.11.2025 - 07:03
Βαφεάδης: Έρχονται εμπειρογνώμονες από εξωτερικό για προληπτική εξέταση όλων των λεωφορείων

Βαφεάδης: Έρχονται εμπειρογνώμονες από εξωτερικό για προληπτική εξέταση όλων των λεωφορείων

  •  24.11.2025 - 14:43
Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

  •  24.11.2025 - 10:50
Κίτρινη προειδοποίηση: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες με χαλάζι – Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες με χαλάζι – Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  24.11.2025 - 12:54
Αντιμετωπίστηκε η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στρουμπιού - Κοίλης

Αντιμετωπίστηκε η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Στρουμπιού - Κοίλης

  •  24.11.2025 - 14:48
Επικίνδυνες κόντρες σε δρόμους της Λάρνακας - Οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε σε όχημα

Επικίνδυνες κόντρες σε δρόμους της Λάρνακας - Οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε σε όχημα

  •  24.11.2025 - 12:58
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

  •  24.11.2025 - 12:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα