Το Λονδίνο ετοιμάζεται να βάλει φόρο διανυκτέρευσης στους τουρίστες

Σύμφωνα με το BBC, αυτή τη στιγμή, η Αγγλία είναι η μόνη χώρα μεταξύ της G7 - των επτά μεγαλύτερων λεγόμενων «προηγμένων» οικονομιών στον κόσμο - όπου η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές ή τους δημάρχους να επιβάλλουν φόρους στους τουρίστες.

Τώρα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναμένεται να δώσει στον Σαντίκ Καν και σε άλλους δημοτικούς άρχοντες την εξουσία να το πράξουν, μέσω του νομοσχεδίου για την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων στην Αγγλία, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου έχει εκφράσει ένθερμα την ανάγκη αποκέντρωσης τέτοιων εξουσιών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένας τουριστικός φόρος διανυκτέρευσης στο Λονδίνο θα μπορούσε να αποφέρει έως και 240 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 273 εκατ. ευρώ) ετησίως.

Το 2024, το Λονδίνο σημείωσε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Η Σκωτία και η Ουαλία έχουν πρόσφατα εισαγάγει διαφορετικούς τύπους φόρων στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν. Για παράδειγμα από το 2026, οι ουαλικές αρχές θα μπορούν να εισπράττουν 1,30 λίρες (ενάμιση ευρώ) ανά διανυκτέρευση από τους επισκέπτες.

