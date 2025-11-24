Τα METRO εγκαινιάζουν νέα υπεραγορά στην Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού

Με ιστορία 43 ετών, η METRO παραμένει συνεπής στη δέσμευσή της προς τον Κύπριο καταναλωτή, εστιάζοντας στην ποιότητα των προϊόντων, τις ανταγωνιστικές τιμές και την αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Η λειτουργία της νέας υπεραγοράς στη Λεμεσό αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές.

Το κατάστημα ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες και καινοτομίες των METRO, όπως:

· Αναβαθμισμένα τμήματα φρέσκων ειδών

· Υπερσύγχρονη κουζίνα με καθημερινά φρεσκομαγειρεμένα γεύματα

· Πανοραμικούς ανελκυστήρες

· Ευρύχωρους διαδρόμους, άνετα ταμεία και ταμεία αυτοεξυπηρέτησης

· Μεγάλο, οργανωμένο χώρο στάθμευσης

· Νέο χώρο καφεστίασης Mikel

· Εκπαιδευμένη ομάδα προσωπικού για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και στη διευκόλυνση της πρόσβασης, καθώς η υπεραγορά διαθέτει δύο ανεξάρτητες εισόδους, από την Αγίας Φυλάξεως και από μέσω της οδού Ακανθούς, μειώνοντας την πιθανότητα κυκλοφοριακής συμφόρησης και εξασφαλίζοντας άνετη προσέλευση των επισκεπτών.

Η METRO υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξή της δεν περιορίζεται στην επέκταση των υποδομών της, αλλά περιλαμβάνει και την ενεργή

συμμετοχή σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας οργανισμούς, κοινωνικές πρωτοβουλίες και ευάλωτες ομάδες.

Με τη νέα υπεραγορά στη Λεμεσό, η εταιρεία συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή της στρατηγική, προσφέροντας στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών.