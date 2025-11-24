Αυτές τις ώρες θα μείνει χωρίς νερό αύριο περιοχή της Επ. Λάρνακας – Ποιος ο λόγος

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «η διακοπή νερού θα αρχίσει αύριο Τρίτη από τις 7:30 το πρωί και θα συνεχίσει μέχρι τις 14:30, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης. Ωστόσο η διακοπή δε θα επηρεάσει την τουριστική περιοχή Περβολιών».

Οι καταναλωτές «προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών».

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.