ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο κάνει άλμα στην ψηφιακή εποχή – Δηλώνει «παρών» σε Facebook, LinkedIn και YouTube

 24.11.2025 - 17:40
Το Ανώτατο Δικαστήριο κάνει άλμα στην ψηφιακή εποχή – Δηλώνει «παρών» σε Facebook, LinkedIn και YouTube

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ενημέρωση των λειτουργών της Δικαιοσύνης αλλά και του ευρύτερου κοινού, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (ΑΣΔ) προχωρά στη δημιουργία επίσημων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το ΑΣΔ βρίσκεται πλέον στο Facebook, στο LinkedIn και στο YouTube, ανοίγοντας νέους διαύλους επικοινωνίας και προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ανακοινώσεις, δράσεις και ενημερωτικό υλικό.

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

