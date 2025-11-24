Το Ανώτατο Δικαστήριο κάνει άλμα στην ψηφιακή εποχή – Δηλώνει «παρών» σε Facebook, LinkedIn και YouTube

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το ΑΣΔ βρίσκεται πλέον στο Facebook, στο LinkedIn και στο YouTube, ανοίγοντας νέους διαύλους επικοινωνίας και προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε ανακοινώσεις, δράσεις και ενημερωτικό υλικό.

Το ΑΣΔ, με σκοπό την ενημέρωση των λειτουργών της Δικαιοσύνης αλλά του κοινού γενικότερα, δημιούργησε λογαριασμούς στα Μ.Κ.Δ., Facebook και LinkedIn καθώς επίσης και στο YouTube.

