Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Αφορμή φέρεται να ήταν παρατήρηση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος εργοδότης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 32χρονο υπάλληλό του λόγω απουσίας του από την οικοδομή. Από τη συνομιλία φέρεται να προκλήθηκε έντονη λογομαχία, η οποία κορυφώθηκε λίγη ώρα αργότερα όταν ο εργαζόμενος εμφανίστηκε στο εργοτάξιο και επιτέθηκε στον εργοδότη με μαχαίρι.

Ο 49χρονος επιχειρηματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στο σημείο, με ισχυρή παρουσία δυνάμεων και συλλογή τεκμηρίων.

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που οδήγησε στην επίθεση, καθώς και στα κίνητρα που οδήγησαν τον 32χρονο στη χρήση αιχμηρού αντικειμένου.