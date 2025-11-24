Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Μη εποικοδομητική για τη Μόσχα η αντιπρόταση των Ευρωπαίων, λέει σύμβουλος του Πούτιν

 24.11.2025 - 17:55
Ρωσία: Μη εποικοδομητική για τη Μόσχα η αντιπρόταση των Ευρωπαίων, λέει σύμβουλος του Πούτιν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσίευση την περασμένη του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για το ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας έγιναν αποδεκτές από την Ουάσιγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά την έννοια και την σημασία των βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη , σύμφωνα με αντίγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.

