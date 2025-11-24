Ecommbx
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

 24.11.2025 - 18:02
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

Νεκρή από πυροβόλο όπλο εντός των εγκαταστάσεων του κατοχικού στρατού στην κατεχόμενη Άσσια, εντοπίστηκε 28χρονη.

Αρχικά έγινε λόγος για αυτοκτονία, ωστόσο αυτή η εκδοχή προκάλεσε έντονο σκεπτικισμό σε νομικούς κύκλους και οργανώσεις, οι οποίοι ζητούν πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση του ενδεχομένου εγκληματικής ενέργειας ή ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις καθώς ο βασικός ύποπτος φέρεται να είναι στέλεχος του τουρκικού στρατού. Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, τα «δικαστήρια» του ψευδοκράτους στερούνται εξουσίας να δικάσουν Τούρκους στρατιωτικούς, οι οποίοι παραδίδονται απευθείας στις αρχές της Τουρκίας.

Την έλλειψη αρμοδιότητας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσενταγλί. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως η «αστυνομία», ακόμη και αν το επιθυμεί, αδυνατεί να προχωρήσει την έρευνα, καθώς δεν έχει «δικαιοδοσία» επί των μελών του τουρκικού στρατού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Ρωσία: Μη εποικοδομητική για τη Μόσχα η αντιπρόταση των Ευρωπαίων, λέει σύμβουλος του Πούτιν

 24.11.2025 - 17:55
Κυπριακές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται από τις αμερικανικές κυρώσεις

 24.11.2025 - 18:19
VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

  •  24.11.2025 - 12:34
