Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΚυπριακές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται από τις αμερικανικές κυρώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυπριακές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται από τις αμερικανικές κυρώσεις

 24.11.2025 - 18:19
Κυπριακές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται από τις αμερικανικές κυρώσεις

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Κύπρο αφαιρέθηκαν τη Δευτέρα από την επικαιροποιημένη λίστα χαρακτηρισμών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα εν λόγω πρόσωπα είχαν καταχωρηθεί στη λίστα του OFAC λόγω σύνδεσης τους με κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, από τη λίστα του OFAC αφαιρέθηκαν πέντε φυσικά πρόσωπα και τρία νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με ένα από τα φυσικά πρόσωπα. Τα δύο εκ των τριών νομικών προσώπων έχουν διεύθυνση στην Κύπρο.

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αφαιρέθηκαν από τη λίστα του OFAC τη Δευτέρα είχαν τον χαρακτηρισμό "κίνδυνος δευτερογενών κυρώσεων" και συνδέονταν με το Εκτελεστικό Διάταγμα 14024 για τη Ρωσία, το οποίο δεν αφορούσε τη δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά σχετιζόταν με απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που προέρχονται "από συγκεκριμένες επιζήμιες ξένες δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της να υπονομεύσει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων δημοκρατικών εκλογών και των δημοκρατικών θεσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους και εταίρους τους, της συμμετοχής και διευκόλυνσης κακόβουλων δραστηριοτήτων μέσω κυβερνοχώρου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων και εταίρων τους, της ενθάρρυνσης και χρήσης διακρατικής διαφθοράς για την επιρροή ξένων κυβερνήσεων, της επιδίωξης εξωεδαφικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν αντιφρονούντες ή δημοσιογράφους, της υπονόμευσης της ασφάλειας σε χώρες και περιοχές σημαντικές για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της παραβίασης εδραιωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών".

Αναλυτικά, από τη λίστα αφαιρέθηκε ο Δ.Σ., με διεύθυνση στη Λεμεσό και το Μονακό. Είχε συμπεριληφθεί στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής του με τον Alisher Burhanovich Usmanov.

Τρία νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Δ.Σ. επίσης αφαιρέθηκαν από τη λίστα. Πρόκειται για τις εταιρείες Omnia Services Cyprus και Hightrail Ltd, με διεύθυνση στη Λεμεσό και την εταιρεία Omnia Antibes, με διεύθυνση στη Γαλλία.

Επιπλέον, από τη λίστα αφαιρέθηκαν οι Κ.Α. και Α.Κ.Β., οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής τους με τις εταιρείες Windfel Properties Ltd, Savoler Development Ltd και Miramonte Investments Ltd.

Τέλος, από τη λίστα αφαιρέθηκαν και οι Κ.Γ. και Μ.Γ., οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής τους με την εταιρεία Almenor Holdings Ltd.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»
Πένθος για τον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η ξαδέρφη του - «Καλό ταξίδι στο Φως» - Δείτε φωτογραφία
Άνοιξε νέα υπεραγορά ΜΕΤRO στη Λεμεσό – Σε 2500 τ.μ. έχει… τα πάντα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Φουρέιρα: Εκρηκτική πρεμιέρα με pole dancing που άφησε το κοινό άφωνο - Βίντεο
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

 24.11.2025 - 18:02
Επόμενο άρθρο

FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 σημείων για το τέλος του πολέμου

 24.11.2025 - 18:37
VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

  •  24.11.2025 - 12:34
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

  •  24.11.2025 - 16:59
FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 σημείων για το τέλος του πολέμου

FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 σημείων για το τέλος του πολέμου

  •  24.11.2025 - 18:37
Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα - «Είναι άλλη μια διάψευση όσων για τόσο καιρό υιοθετούσαν το τουρκικό αφήγημα»

Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα - «Είναι άλλη μια διάψευση όσων για τόσο καιρό υιοθετούσαν το τουρκικό αφήγημα»

  •  24.11.2025 - 15:13
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

  •  24.11.2025 - 18:02
Έρχεται κύμα ακραίων φαινομένων: Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Άμυνα

Έρχεται κύμα ακραίων φαινομένων: Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Άμυνα

  •  24.11.2025 - 17:23
Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

  •  24.11.2025 - 10:50
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

  •  24.11.2025 - 12:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα