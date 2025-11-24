ΚΥΣΟΑ: Ζητά πλήρη κάλυψη αναγκών ΑμεΑ με κρατικά κονδύλια – Πώς σχολιάζει το νομοσχέδιο που προωθείται

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, Θέμις Ανθοπούλου, σημείωσε σαρτο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου τη Δευτέρα ότι αναγνωρίζεται από την οργάνωση η θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης στην προσπάθεια για ψήφιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, υπογράμμισε όμως ότι το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί με ορίζοντα τριετίας, μέχρι το 2028, δεν επαρκεί.

Όπως είπε, με τη συμβολή της ΚΥΣΟΑ, έγινε για πρώτη φορά καταγραφή των πραγματικών αναγκών και διαφάνηκε ότι αυτές ανέρχονται στα 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον των 120 εκατομμυρίων που είναι το υφιστάμενο κονδύλι του Υφυπουργείου της Κοινωνικής Πρόνοιας. «Συνολικά, δηλαδή, μιλάμε για περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 80 εκατομμύρια περισσότερα από τον υφιστάμενο ολικό συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου, που ανέρχεται στα 642 εκατομμύρια», είπε.

Σημείωσε, ακόμα, ότι «πάγιο και χρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος είναι η ολιστική αναγέννηση του σαθρού τοπίου της αναπηρίας με τις προκλητικές διακρίσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας να υφίστανται και ανάμεσα στον κόσμο μας, καθώς δημιουργήθηκαν άτομα με αναπηρίες δύο ταχυτήτων», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να περιορίζεται σε επιδοματική πολιτική η στήριξη των ΑμεΑ.

Ανέφερε, δε ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται μέχρι τώρα, η Κύπρος κατατάσσεται στις κατώτατες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την παρεχόμενη κρατική πρόνοια προς τα άτομα με αναπηρίες. «Μεταξύ των 15.000 υφιστάμενων δικαιούχων, λιγότερα από 5.000 άτομα αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, ενώ οι υπόλοιποι 10.000 συμπολίτες μας είναι δικαιούχοι κρατικής πρόνοιας υπό την προϋπόθεση της οικονομικής ευαλωτότητάς τους», επεσήμανε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο που προωθείται, μετά από "κωλυσιεργία πολλών χρόνων", όπως είπε, σημείωσε ότι αυτό «αφορά την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε κάθε τομέα, την πρόσβαση στην υγεία, δηλαδή τη θεραπεία και αποκατάσταση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, το να είναι ένα παιδί στο ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του, είτε την τριτοβάθμια κατάρτιση που θα το οδηγήσει στην ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την κοινωνική απασχόληση, την πρόσβαση στην προσιτή στέγαση και την υποστηρικτική τεχνολογία».

Είπε, ακόμα, ότι «βασική παράμετρος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία δικτύου οχτώ υπηρεσιών (Σύμβουλος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Εκπαιδευτής, Προσωπικός Βοηθός Εργασίας, Ψυχολόγος Έγκαιρης Οικογενειακής Παρέμβασης, Κοινωνικός Συνοδός, Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, Παροχή Υπηρεσιών σε Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Επαγγελματίας Εργασιακής Ενσωμάτωσης)».

Αναγνώρισε πως «το γεγονός ότι άρχισε να δημιουργείται ένα συντονισμένο δίκτυο υπηρεσιών ανεξάρτητης διαβίωσης στην πατρίδα μας, και μάλιστα μέσα από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, αποτελεί ιδιαίτερα θετικό ορόσημο», αλλά κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διοχέτευση των απαραίτητων κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ.

