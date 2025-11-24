Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑπίστευτη μεταμόρφωση: Έχασε 64 κιλά σε έναν χρόνο με μία απλή άσκηση – Δείτε βίντεο
ΥΓΕΙΑ

Απίστευτη μεταμόρφωση: Έχασε 64 κιλά σε έναν χρόνο με μία απλή άσκηση – Δείτε βίντεο

 24.11.2025 - 19:21
Απίστευτη μεταμόρφωση: Έχασε 64 κιλά σε έναν χρόνο με μία απλή άσκηση – Δείτε βίντεο

Ήταν πριν από έναν χρόνο όταν η ζυγαριά έδειχνε 156 κιλά. Μία ένδειξη που λειτούργησε σαν «καμπανάκι» για τον 46χρονο Μάρτιν Φλέτσερ από το Λίβερπουλ, έναν πατέρα δύο κοριτσιών που κάθε νύχτα ξυπνούσε λαχανιασμένος, παλεύοντας να πάρει ανάσα.

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως, αν δεν έπαιρνε δραστικά μέτρα για το βάρος του, ίσως να μην προλάβαινε να δει τις κόρες του να μεγαλώνουν.

Η υπνική άπνοια – μία επικίνδυνη επιπλοκή της παχυσαρκίας – είχε γίνει ένα ατελείωτο μαρτύριο: Ξύπνημα πολλές φορές μέσα στη νύχτα, έντονο ροχαλητό, εξάντληση, αδυναμία να παίξει ακόμη και λίγα λεπτά με τα παιδιά του. Στα 46 του χρόνια, ένιωθε ότι το σώμα του τον εγκατέλειπε.

Παρά τις αμέτρητες προσπάθειες να ξεκινήσει άσκηση, όλα κατέληγαν στο ίδιο μοτίβο: Ενθουσιασμός → πόνος → εγκατάλειψη.

Κάθε φορά που έβρισκε το κουράγιο να αρχίσει ένα πρόγραμμα γυμναστικής, ένας τραυματισμός ή η εξουθενωτική κούραση τον έκαναν να τα παρατάει από τον στόχο του.

Μέχρι που ανακάλυψε το DDP Yoga, ένα αμερικανικό πρόγραμμα που συνδυάζει γιόγκα, δυναμικές κινήσεις, ασκήσεις ενδυνάμωσης και καρδιοαναπνευστικής αντοχής – χωρίς άλματα και καταπόνηση στις αρθρώσεις.

Ξεκίνησε να προπονείται μία ώρα την ημέρα, ξυπνώντας στις 05:30 το πρωί πριν σηκωθούν οι κόρες του. Το αποτέλεσμα τον συγκλόνισε: Mέσα σε μία μόλις εβδομάδα έχασε 6,8 κιλά.

«Κάθε φορά που ενεργοποιείς τους μύες, οι σφυγμοί ανεβαίνουν. Ιδρώνεις χωρίς καν να μετακινηθείς από το ίδιο σημείο», λέει ο ίδιος.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Martin Fletcher (@mfletchermusic)

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση των 13 μηνών

Με συνέπεια και πειθαρχία, συνέχισε το πρόγραμμα για 13 μήνες. Το αποτέλεσμα; Έχασε 64 κιλά, πέφτοντας από τα 156 στα 90 κιλά.

Και όλα αυτά, ενώ οι γιατροί του είχαν πει ότι απέμεναν μόνο δύο λύσεις: Φαρμακευτικές ενέσεις ή χειρουργείο.

«Όλοι νόμιζαν ότι έκανα ενέσεις ή επέμβαση. Οι γιατροί μου έλεγαν ότι αυτές ήταν οι μόνες επιλογές. Αλλά ήξερα ότι μπορούσα να το κάνω φυσικά», λέει ο Μάρτιν.

Σήμερα, η υπνική άπνοια έχει σχεδόν εξαφανιστεί, η αρτηριακή πίεση έχει επανέλθει στο φυσιολογικό και ο ίδιος ετοιμάζεται να γίνει εκπαιδευτής DDP Yoga, καθώς πολλοί ζητούν να τους βοηθήσει.

Η ιστορία του Μάρτιν Φλέτσερ δεν αφορά μόνο στην απώλεια βάρους. Είναι μία προσωπική νίκη απέναντι στην εξάντληση, τον φόβο και την παραίτηση. Με επιμονή, πειθαρχία και μία μέθοδο που σεβάστηκε το σώμα του, κατάφερε να κερδίσει πίσω την υγεία, την ενέργεια και τη ζωή του. Για εκείνον ήταν η αρχή μίας νέας πορείας. Για πολλούς άλλους, ίσως να είναι η έμπνευση για να ξεκινήσουν τη δική τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»
Πένθος για τον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η ξαδέρφη του - «Καλό ταξίδι στο Φως» - Δείτε φωτογραφία
Άνοιξε νέα υπεραγορά ΜΕΤRO στη Λεμεσό – Σε 2500 τ.μ. έχει… τα πάντα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελένη Φουρέιρα: Εκρηκτική πρεμιέρα με pole dancing που άφησε το κοινό άφωνο - Βίντεο
Η Zara κλείνει τις πόρτες της: Aνακοινώνουν το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων - Λουκέτο και σε άλλα πασίγνωστα brands

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΚΥΣΟΑ: Ζητά πλήρη κάλυψη αναγκών ΑμεΑ με κρατικά κονδύλια – Πώς σχολιάζει το νομοσχέδιο που προωθείται

 24.11.2025 - 19:13
Επόμενο άρθρο

Στα κατεχόμενα χωρίς «υπηκοότητα»: 20χρονη παραμένει υπό κράτηση παρά τις υποσχέσεις για λύση

 24.11.2025 - 19:44
VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

VIDEO: ΠτΔ: Επιβεβαιώνει ότι δεν υπέβαλε παραίτηση ο Σ. Αγγελίδης – Η πρώτη τοποθέτηση

  •  24.11.2025 - 12:34
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο — Συνελήφθη ένα πρόσωπο - Δείτε φωτογραφία από τη σκηνή

  •  24.11.2025 - 16:59
FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 σημείων για το τέλος του πολέμου

FT: ΗΠΑ και Ουκρανία συμφώνησαν σε σχέδιο 19 σημείων για το τέλος του πολέμου

  •  24.11.2025 - 18:37
Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα - «Είναι άλλη μια διάψευση όσων για τόσο καιρό υιοθετούσαν το τουρκικό αφήγημα»

Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα - «Είναι άλλη μια διάψευση όσων για τόσο καιρό υιοθετούσαν το τουρκικό αφήγημα»

  •  24.11.2025 - 15:13
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Ασσια 28χρονη – Σε αδιέξοδο το «δικαστήριο»

  •  24.11.2025 - 18:02
Έρχεται κύμα ακραίων φαινομένων: Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Άμυνα

Έρχεται κύμα ακραίων φαινομένων: Οδηγίες αυτοπροστασίας από την Πολιτική Άμυνα

  •  24.11.2025 - 17:23
Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

Φονικό στην Πάφο: Απορρίπτει ολιγωρία η Αστυνομία - «Έγινε ότι έπρεπε να γίνει» - Έρευνες για το φονικό μαχαίρι

  •  24.11.2025 - 10:50
Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

Κύπελλο: Αυτά είναι τα 8 ζευγάρια - Ματσάρες στη φάση των «16»

  •  24.11.2025 - 12:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα