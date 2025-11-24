Ecommbx
Στα κατεχόμενα χωρίς «υπηκοότητα»: 20χρονη παραμένει υπό κράτηση παρά τις υποσχέσεις για λύση

 24.11.2025 - 19:44
Την παρέμβαση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν προκάλεσε η υπόθεση μιας 20χρονης, της Φατός Χορούζ, η οποία αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στα κατεχόμενα, παραμένει άπατρις και τελεί "υπό κράτηση" λόγω μη κατοχής «άδειας παραμονής».

Το ζήτημα έχει λάβει διαστάσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αναδεικνύοντας το "νομικό κενό" στο οποίο περιέρχονται άτομα που δεν κατέχουν υπηκοότητα καμίας χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, πρόσφατα το «επαρχιακό δικαστήριο» Αμμοχώστου αποφάσισε την ανανέωση του "διατάγματος κράτησης" της 20χρονης για άλλες επτά ημέρες. Η νεαρή θεωρείται ότι διαμένει «παράνομα» στα κατεχόμενα για 854 ημέρες και «συνελήφθη» στις 17 Νοεμβρίου. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η πελάτισσά του βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς λόγω της ανιθαγένειάς της δεν μπορεί ούτε να «απελαθεί», αλλά ούτε και να "αφεθεί ελεύθερη υπό το παρόν καθεστώς".

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σε  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη λύπη του ως Τουρκοκύπριος για το γεγονός ότι μια γυναίκα που ολοκλήρωσε όλη την εκπαιδευτική της πορεία στα κατεχόμενα, υφίσταται αυτή την ταλαιπωρία εξαιτίας "γραφειοκρατικών" κωλυμάτων. Ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση και πως, παρά τις πληροφορίες που είχε λάβει ότι το ζήτημα θα επιλυόταν άμεσα, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε ότι από το 2019 εφαρμόζεται διαδικασία για παραχώρηση «υπηκοότητας» σε άτομα που γεννιούνται και φοιτούν στα κατεχόμενα κατά την ενηλικίωσή τους, ανεξαρτήτως της καταγωγής των γονέων τους και χωρίς να απαιτείται να είναι κάτοχοι τουρκικής υπηκοότητας. Τόνισε  ότι στόχος του δεν είναι η δημιουργία αντιπαράθεσης με την «κυβέρνηση», αλλά η διασφάλιση της λειτουργίας των διαδικασιών με βάση το δίκαιο.

Από την πλευρά του, το «υπουργείο εσωτερικών» υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι το πρόβλημα προέκυψε λόγω ελλιπών εγγράφων από την οικογένεια, σημειώνοντας ότι έχει εμπλακεί το τουρκικό προξενείο για τη διευθέτηση της "αίτησης της πολιτογράφησης", ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και στα κατεχόμενα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

