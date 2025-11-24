Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

BINTEO: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε προπορευόμενο βαν

 24.11.2025 - 19:54
BINTEO: Η στιγμή που φορτηγό πέφτει με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε προπορευόμενο βαν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ο οδηγός ενός φορτηγού πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε προπορευόμενο όχημα, λόγω μειωμένης ορατότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail κι είναι τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας μέσα στην καμπίνα σχεδόν έναν χρόνο πίσω, ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Σάντικροφτ της Ουαλίας. Από την υγρασία, το παρμπρίζ του φορτηγού είναι θολό και όπως μπορεί να δει κανείς ο οδηγός βλέπει με δυσκολία μέσα από ένα πολύ μικρό κενό που έχει δημιουργηθεί λίγο πιο κάτω από το ύψος του κεφαλιού του.

Τραυματίστηκε στο πρόσωπο

Ο 57χρονος έχει θέσει σε λειτουργία τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός του, όμως η κίνησή του αυτή δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ξαφνικά, το φορτηγό πέφτει με δύναμη επάνω σε προπορευόμενο όχημα, με το παρμπρίζ του φορτηγού να σπάει και τον οδηγό να τραυματίζεται στο πρόσωπο, ενώ βγάζει μια κραυγή τρόμου.

Στη συνέχεια, αν και χτυπημένος προσπαθεί με γρήγορες κινήσεις να ελέγξει το φορτηγό, που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλη σύγκρουση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το βαν ήταν τελευταίο σε μια μικρή σειρά από προπορευόμενα οχήματα, ενώ από τη δύναμη της σύγκρουσης έπεσε σε ένα χαντάκι δίπλα στον δρόμο.

Στο δικαστήριο που έγινε σήμερα ακούστηκε ότι λίγο πριν τη σύγκρουση χρησιμοποιούσε το κινητό του ενώ οδηγούσε, χωρίς όμως το δικαστήριο να αποδώσει σε αυτό την πρόσκρουση στο βαν.

Ο οδηγός, που ισχυρίστηκε ότι δεν έβλεπε διότι λόγω της ώρας ο ήλιος ήταν ακόμα χαμηλά, καταδικάστηκε σε 36 μήνες φυλακή με αναστολή και 18 μήνες στέρηση της άδειας οδήγησής του.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

