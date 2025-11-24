«Φορτωμένος» ουρανός: Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το πρωί – Τι συστήνει η Πολιτική Άμυνα

Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 9:00 το πρωί της Τρίτης.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στο εσωτερικό και τα ανατολικά είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που στις παράλιες περιοχές δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά, είναι πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά.

Την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Συστάσεις από την Πολιτική Άμυνα

Σε συστάσεις προς το κοινό με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών, μετά από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες (πιθανόν και χαλαζόπτωση) και ανέμους, που αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα βόρεια και τα δυτικά παράλια και προοδευτικά τα νότια και τα ανατολικά, προχώρησε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δύναμης, συστήνει προς το κοινό ως μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι του ή τον χώρο εργασίας του δεν είναι φραγμένα, ότι οι υδρορροές στο υποστατικό του λειτουργούν κανονικά.

Συστήνει, επίσης, αν διαθέτει υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, να προχωρήσει στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και να εγκαταστήσει αυτόματη αντλία νερού, να απομακρύνει από το υπόγειό του πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα, συστήνει προς το κοινό, αν κατοικεί σε οικόπεδο με αυλή, να αφήσει –όπου είναι δυνατόν– ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη, να στερεώσει αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.α.), να επιδιορθώσει τυχόν ανοίγματα σε τοίχους περίφραξης, να ετοιμάσει σακιά άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό του, αν βρίσκεται σε περιοχή που διατρέχει κίνδυνο να πλημμυρίσει, και σε περίπτωση που ενημερωθεί για την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, να περιορίσει τις μετακινήσεις του και αποφύγει την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό, όπως κατά τη διάρκεια της πλημμύρας αν είναι μέσα σε κτήριο να εγκαταλείψει υπόγειους χώρους και να μετακινηθεί σε ασφαλές ψηλό σημείο και βρίσκεται σε ανοικτό χώρο να μην διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο πεζοί ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα, να σταματήσει και να αλλάξει κατεύθυνση, αν βρεθεί σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, να μείνει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και να μην πλησιάζει σε περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Μετά την πλημμύρα, η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό αν βρίσκεται σε ανοικτό χώρο να μείνει μακριά από περιοχές, που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών, εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση, τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα, να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης και να μην χρησιμοποιεί χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Πριν αρχίσει τις διαδικασίες αποκατάστασης, συστήνεται στο κοινό όπως να θυμάται ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων, να βεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι η περιοχή του είναι ασφαλής και μπορεί να επιστρέψει για τις εργασίες αποκατάστασης, να κλείσει τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να φορέσει κλειστά παπούτσια και κατάλληλη ενδυμασία, ώστε να αποφύγει τυχόν τραυματισμούς.

Η Πολιτικής Άμυνα συστήνει προς το κοινό ως μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους, αν βρίσκεται στο σπίτι να απομακρύνει από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και να στερεώσει καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα, να κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας όμως ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης, να απομακρυνθεί από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Αν το κοινό βρίσκεται στην ύπαιθρο, συστήνεται να παρακολουθεί, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και να απομακρυνθεί το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να τον κτυπήσουν, αν δεν μπορέσει να απομακρυνθεί έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, αν υπάρχει κοντά του σπηλιά/κοίλωμα, να καταφύγει προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια του, για να μην κινδυνεύει να κτυπηθεί από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Ως μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους, η Πολιτική Άμυνα συστήνει προς το κοινό πριν και κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων όπως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγει σε κλειστούς χώρους και να κλείνει πόρτες και παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας του, να απομακρυνθεί από εξωτερικούς χώρους αντικείμενα, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη κ.α.) και να αποφεύγει κάθε είδους εργασία/ενέργεια η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά, να στερεώσει τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχει αναρτήσει, να αποφύγει δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, να αποφύγει τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και να στερεώσει καλά όλα τα αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς (π.χ. πινακίδες, ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.α.).

Τέλος, συστήνεται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών σε εργοτάξια κ.α.).