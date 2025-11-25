Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

Τα στοιχεία αναφέρονται σε ανακοίνωση του ΣΠΑΒΟ με αφορμή τις Παγκόσμιες 16 Ημέρες Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, η οποία έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να συνδεθεί η έμφυλη βία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς η βία αποτελεί κατάφωρη παραβίασή τους.

Στην ανακοίνωση ο ΣΠΑΒΟ παρουσιάζει σειρά δράσεων στις οποίες προχωρά για την αντιμετώπιση και της διαδικτυακής βίας, κάτω από το πλαίσιο της εκστρατείας UNiTE μέχρι το 2030.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, ενημερωτικές εκστρατείες σε σχολεία, πανεπιστήμια και τοπικές κοινότητες, επιμορφωτικά προγράμματα για επαγγελματίες, καθώς και παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψηφιακής βίας

Ο ΣΠΑΒΟ επισημαίνει ότι «για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, ο ψηφιακός κόσμος έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο παρενόχλησης, κακοποίησης και ελέγχου μέσω διαδικτυακής παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυβερνοπαρακολούθησης, απειλών και εκβιασμών, κακοποίησης μέσω εικόνων και deepfake, εκδικητικής και βίαιης πορνογραφίας, τρολαρίσματος και κυβερνοεκφοβισμού, doxxing (δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον εκφοβισμό), πλαστοπροσωπίας και δημιουργίας ψεύτικων προφίλ, ελέγχου πρόσβασης, ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης, διαδικτυακής εξαπάτησης και δράσης μισογυνιστικών δικτύων».

Αναφέρει, ακόμα, ότι οι συχνότερες μορφές που αναφέρονται από τα ίδια τα θύματα περιλαμβάνουν έλεγχο μέσω GPS, εφαρμογών και social media, ανάγνωση μηνυμάτων και email χωρίς συναίνεση, απαίτηση για κωδικούς πρόσβασης, διαδικτυακή παρακολούθηση, απειλές δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο, εκβιασμούς και δημιουργία ψεύτικων προφίλ για διασυρμό.

«Η διαδικτυακή και η ενδοοικογενειακή βία συχνά συνυπάρχουν, με τη διαδικτυακή βία να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο ελέγχου και επέκτασης της κακοποίησης πέρα από τα όρια του σπιτιού», αναφέρει καταλήγοντας ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης και της ψηφιακής βίας απαιτεί συντονισμένες, πολυεπίπεδες και διατομεακές παρεμβάσεις.