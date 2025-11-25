Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

 25.11.2025 - 17:00
Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) το 40% των φιλοξενούμενων θυμάτων έμφυλης βίας, αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή διαδικτυακής βίας, ενώ μία στις πέντε περιπτώσεις, που λαμβάνουν συμβουλευτική αναφέρουν εμπειρία διαδικτυακής βίας και περίπου 7% των αναφορών στη Γραμμή Βοήθειας 1440 σχετίζονται και με διαδικτυακή βία.

Τα στοιχεία αναφέρονται σε ανακοίνωση του ΣΠΑΒΟ με αφορμή τις Παγκόσμιες 16 Ημέρες Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, η οποία έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να συνδεθεί η έμφυλη βία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς η βία αποτελεί κατάφωρη παραβίασή τους.

Στην ανακοίνωση ο ΣΠΑΒΟ παρουσιάζει σειρά δράσεων στις οποίες προχωρά για την αντιμετώπιση και της διαδικτυακής βίας, κάτω από το πλαίσιο της εκστρατείας UNiTE μέχρι το 2030.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, ενημερωτικές εκστρατείες σε σχολεία, πανεπιστήμια και τοπικές κοινότητες, επιμορφωτικά προγράμματα για επαγγελματίες, καθώς και παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ψηφιακής βίας

Ο ΣΠΑΒΟ επισημαίνει ότι «για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια, ο ψηφιακός κόσμος έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο παρενόχλησης, κακοποίησης και ελέγχου μέσω διαδικτυακής παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυβερνοπαρακολούθησης, απειλών και εκβιασμών, κακοποίησης μέσω εικόνων και deepfake, εκδικητικής και βίαιης πορνογραφίας, τρολαρίσματος και κυβερνοεκφοβισμού, doxxing (δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον εκφοβισμό), πλαστοπροσωπίας και δημιουργίας ψεύτικων προφίλ, ελέγχου πρόσβασης, ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης, διαδικτυακής εξαπάτησης και δράσης μισογυνιστικών δικτύων».

Αναφέρει, ακόμα, ότι οι συχνότερες μορφές που αναφέρονται από τα ίδια τα θύματα περιλαμβάνουν έλεγχο μέσω GPS, εφαρμογών και social media, ανάγνωση μηνυμάτων και email χωρίς συναίνεση, απαίτηση για κωδικούς πρόσβασης, διαδικτυακή παρακολούθηση, απειλές δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο, εκβιασμούς και δημιουργία ψεύτικων προφίλ για διασυρμό.

«Η διαδικτυακή και η ενδοοικογενειακή βία συχνά συνυπάρχουν, με τη διαδικτυακή βία να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο ελέγχου και επέκτασης της κακοποίησης πέρα από τα όρια του σπιτιού», αναφέρει καταλήγοντας ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης και της ψηφιακής βίας απαιτεί συντονισμένες, πολυεπίπεδες και διατομεακές παρεμβάσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

