Αν υπάρχουν εξωγήινοι, θα το δούμε σύντομα – Η τεχνολογία που αλλάζει το παιχνίδι

 25.11.2025 - 16:45
Από το 1995, που ανακαλύφθηκε ο πρώτος πλανήτης εκτός του ηλιακού μας συστήματος, έχουν εντοπιστεί πάνω από 5.000 εξωπλανήτες, με μερικούς να βρίσκονται στη «ζώνη κατοικιμότητας», όπου θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό και ζωή.

Οι επιστήμονες τώρα εξετάζουν όχι μόνο τους βιοδείκτες, δηλαδή σημάδια ζωής, αλλά και τους τεχνοδείκτες: ενδείξεις ύπαρξης νοήμονων πολιτειών που χρησιμοποιούν τεχνολογία.

Ο Adam Frank και η ομάδα του, από το Πανεπιστήμιο του Rochester, δημιούργησαν την πρώτη διαδικτυακή βιβλιοθήκη τεχνοδεικτών, προσδιορίζοντας πού οι αστρονόμοι θα πρέπει να ψάξουν για σημάδια εξωγήινης τεχνολογίας. Όπως εξηγεί ο Frank, «ξέρουμε πού να κοιτάξουμε: χιλιάδες εξωπλανήτες, πολλοί στη ζώνη κατοικιμότητας».

Η αναζήτηση εστιάζει σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά στην ατμόσφαιρα και την επιφάνεια των πλανητών όπως χημικές ουσίες που δεν θα υπήρχαν φυσικά ή αντανακλάσεις από ηλιακά πάνελ και όχι σε αμφίβολες αναφορές UFO ή UAP.

Ένα παράδειγμα είναι ο πλανήτης K2-18b, 124 έτη φωτός μακριά, όπου ανιχνεύτηκε πιθανή παρουσία διμεθυλοθειόλης, μιας ουσίας που στη Γη παράγεται μόνο από πλαγκτόν. Πρόκειται για έναν «sub-Neptune» πλανήτη, με παχιά ατμόσφαιρα υδρογόνου πάνω από έναν ωκεανό εκατοντάδων μιλίων βάθος, κάτι που δεν συναντάται στο ηλιακό μας σύστημα.

Όσον αφορά τους εξωγήινους, ο Frank εκτιμά ότι μικροβιακή ζωή μπορεί να είναι κοινή, αλλά νοήμονες πολιτείες μπορεί να είναι σπάνιες και βραχύβιες. «Για να βρούμε άλλη πολιτεία, πρέπει να υπάρξει χρονική επικάλυψη μαζί τους», σημειώνει. Επίσης, προειδοποιεί ότι η εξωγήινη ζωή πιθανότατα δεν θα μοιάζει με ανθρώπους: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να εκπλαγούμε και να αηδιάσουμε».

Με τις προόδους στα τηλεσκόπια, τα δεδομένα από εξωπλανήτες και τη μελέτη βιοδείκτων και τεχνοδεικτών, η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια πρωτοφανή εποχή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη. Οι επιστήμονες πλέον μπορούν να παρατηρούν από απόσταση και να μελετούν την ιστορία και τη συμπεριφορά πιθανών εξωγήινων πολιτειών μέσω των τεχνοδεικτών τους.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Πηγή: huffingtonpost.gr

 

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

Ουκρανικό «ναι» στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Συγκλονίζουν τα στατιστικά: Το 40% των θυμάτων έμφυλης βίας καταγγέλλει και διαδικτυακή βία

Την «πάτησε» με το «ΓεΣΥ» - 30 χιλιάδες ευρώ έγιναν «καπνός» - Προσοχή σε ύποπτα SMS - Δείτε φωτογραφία

Πλημμύρισε η Κύπρος: Δρόμοι ποτάμια και ζημιές παντού - Τα βίντεο που «μιλούν» από μόνα τους

Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Έφερε τα πάνω κάτω - «Πέταξαν» φωτοβολταϊκά, ξεκόλλησαν τούβλα από τις στέγες – Φωτογραφίες

Αθλητικό παρασκήνιο: ΑΠΟΕΛ: «Χάνει» τον Πιέρο για ένα μήνα

