Δικαστήριο της ΕΕ: Οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών πρέπει να αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη-μέλη

Η απόφαση αναφέρει ότι η Πολωνία είχε κάνει λάθος που δεν αναγνώρισε τον γάμο του ζευγαριού όταν επέστρεψε στην Πολωνία, με το σκεπτικό ότι η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

«Παραβιάζει όχι μόνο την ελευθερία μετακίνησης και διαμονής, αλλά και το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», αναφέρει το δικαστήριο.

Ελευθρία να έχεις «κανονική οικογενειακή ζωή»

Στην κυρίως Καθολική Πολωνία, ο αγώνας για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων χαρακτηρίστηκε επί χρόνια από τις κυβερνήσεις ως μια επικίνδυνη ξένη ιδεολογία. Ωστόσο, η σημερινή κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των συμφώνων συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλοφιλικών ενώσεων.

Το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την δεσμευτική απόφαση κατόπιν αιτήματος πολωνικού δικαστηρίου που χειριζόταν την υπόθεση των ανδρών που είχαν αμφισβητήσει την άρνηση μεταγραφής του γερμανικού πιστοποιητικού γάμου τους στο πολωνικό μητρώο.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στο Βερολίνο το 2018, έχει αναγνωριστεί μόνο από τα αρχικά του στην υπόθεση. Ένας δικηγόρος του ζευγαριού αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν την ελευθερία να μετακινούνται σε άλλα κράτη μέλη και να έχουν «μια κανονική οικογενειακή ζωή» εκεί και μετά την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους, ανέφερε το δικαστήριο.

«Όταν δημιουργούν οικογενειακή ζωή σε ένα κράτος μέλος υποδοχής, ιδίως λόγω γάμου, πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να συνεχίσουν αυτήν την οικογενειακή ζωή κατά την επιστροφή τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους».

Το δικαστήριο δήλωσε ότι αυτό δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην εθνική τους νομοθεσία. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις εις βάρος ζευγαριών του ίδιου φύλου στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουν τους γάμους στο εξωτερικό, πρόσθεσε.

Το έργο της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για την προώθηση του νομοσχεδίου για τις ενώσεις ομοφυλοφίλων έχει καθυστερήσει λόγω της αντίστασης του συντηρητικού εταίρου του στον συνασπισμό. Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε επίσης ότι θα ασκήσει βέτο «σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο που θα υπονόμευε το συνταγματικά προστατευόμενο καθεστώς του γάμου».

Πηγή: huffingtonpost.gr