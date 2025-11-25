Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Το σατανικό σχέδιο της νύφης που κατέληξε σε δολοφονία της πεθεράς – Πώς έφτασαν οι ελληνικές Αρχές στη 46χρονη

 25.11.2025 - 20:36
Το σατανικό σχέδιο της νύφης που κατέληξε σε δολοφονία της πεθεράς – Πώς έφτασαν οι ελληνικές Αρχές στη 46χρονη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα με καθ’ ομολογίαν δράστιδα την 46χρονη σύντροφο του γιου της. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών εργάστηκαν μεθοδικά τις τελευταίες 25 ημέρες και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το άτομο που σκότωσε την ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας την προσήγαγαν στη ΓΑΔΑ και με τις ερωτήσεις τους δεν άφησαν περιθώριο στην 46χρονη, αναγκάζοντάς την να τους αποκαλύψει τι έγινε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου αλλά και όσα είχαν προηγηθεί. Η 46χρονη σκηνοθέτησε τη ληστεία για να αρπάξει από το σπίτι της πεθεράς της το χρηματικό ποσό των περίπου 8.000 ευρώ που είχε, προκειμένου να αποπληρώσει χρέη που είχε από τον τζόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη είχε δανείσει στη νύφη και τον γιο της το ποσό των 10.000 ευρώ, με το ζευγάρι να της επιστρέφει περίπου 8.000 ευρώ. Η 46χρονη γνώριζε ότι τα χρήματα ήταν στο σπίτι, φόρεσε full face κουκούλα, σκούρα ρούχα και -έχοντας στρέψει σε άλλο σημείο τις κάμερες ασφαλείας από το σπίτι της ηλικιωμένης- μπήκε σε αυτό από κάποιο ανασφάλιστο σημείο. Η ίδια στην ομολογία της φέρεται να είπε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ότι ήθελε μόνο τα χρήματα και όχι να σκοτώσει, όμως η 75χρονη αντιστάθηκε. Η καθ’ ομολογίαν δράστιδα χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι την πεθερά της και στη συνέχεια με μαχαίρι την αποτελείωσε.

Σοκάρει η βαρβαρότητα των ληστών που δολοφόνησαν την 75χρονη στη Σαλαμίνα
Η 46χρονη είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. Η ίδια ήταν υποψήφια δύο φορές με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη, ενώ συχνά πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε κείμενα και φωτογραφίες υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης. Την ανάκριση θα αναλάβει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση
«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλών και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πηγή: newsbeast.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

