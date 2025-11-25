Ecommbx
Πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο ή όχι; Το κοινό λάθος που κάνουμε όλοι

 25.11.2025 - 20:55
Πολλοί στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες συνηθίζουν να πλένουν το κοτόπουλο στον νεροχύτη πριν το μαγείρεμα, πιστεύοντας πως έτσι απομακρύνονται τα επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα. Ωστόσο, αυτή η πρακτική όχι μόνο δεν προστατεύει από τις μολύνσεις, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιμόλυνσης στον χώρο της κουζίνας.

Η βασική αιτία που οι περισσότεροι πλένουν το κοτόπουλο είναι η πεποίθηση ότι το νερό θα ξεπλύνει τα βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν σαλμονέλα. Ωστόσο, το νερό δεν εξουδετερώνει τα μικρόβια, αλλά αντίθετα διασπείρει σταγονίδια που μολύνουν επιφάνειες όπως τον πάγκο, τα σκεύη και άλλα σημεία της κουζίνας. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί εστίες μόλυνσης και αυξάνει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να εξουδετερωθούν τα βακτήρια στο κοτόπουλο είναι το σωστό μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία. Η σαλμονέλα και άλλα παθογόνα μικρόβια καταστρέφονται πλήρως μόνο όταν το κρέας ψήνεται καλά, φτάνοντας σε εσωτερική θερμοκρασία ασφαλείας.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να αποφεύγετε το πλύσιμο του κοτόπουλου και να επικεντρώνεστε στην υγιεινή κατά το χειρισμό του και στο σωστό ψήσιμο.

Η παράδοση που θέλει το κοτόπουλο να πλένεται προτού μαγειρευτεί, αν και διαδεδομένη, αποτελεί μια επικίνδυνη συνήθεια.

Εάν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να μεταδώσετε βακτήρια σε επιφάνειες και εργαλεία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία σας και των οικείων σας.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο, προτιμήστε να καθαρίζετε το κοτόπουλο με χαρτί κουζίνας, αποφεύγοντας το νερό, και φροντίστε να πλένετε σχολαστικά τα χέρια και τα σκεύη μετά την επαφή με το ωμό κρέας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

