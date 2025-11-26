Video: Υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές τον ΠτΔ στον Λίβανο - Ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στις 11.30πμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Βηρυτό, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Λιβάνου και στη συνέχεια οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Της κατ΄ιδίαν συνάντησης θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.