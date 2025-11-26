Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVideo: Υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές τον ΠτΔ στον Λίβανο - Ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Video: Υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές τον ΠτΔ στον Λίβανο - Ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες

 26.11.2025 - 11:46
Video: Υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές τον ΠτΔ στον Λίβανο - Ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έφθασε σήμερα στις 11.30πμ, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Βηρυτό, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Λιβάνου και στη συνέχεια οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Της κατ΄ιδίαν συνάντησης θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργή για βίντεο με «δασκάλα της χρονιάς» να χτυπάει 22 φορές με ζώνη τον γιο της επειδή δεν έκανε τις δουλειές που του είπε
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή - Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Έρχεται η κακοκαιρία ADEL με βροχές και καταιγίδες - Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο
Ώρες αγωνίας για τον 78χρονο Αριστοτέλη - Απουσιάζει από την οικία του στον Στρόβολο - Δείτε φωτογραφία
Απέσπασαν χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λευκωσία - Πώς κατάφεραν να τους εξαπατήσουν
Τσάκωσαν διαρρήκτη μέσα σε κατοικία - «Έμπλεξε» με αυτό που εντοπίστηκε στην κατοχή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Χρίστος Τσίγκης: «Δεν αναμένεται μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας τα επόμενα δύο χρόνια»

 26.11.2025 - 11:39
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Γιαννιάς για τον θάνατο των γονιών του: Προσπαθώ να ζω με την απώλεια, μου λείπουν πολύ

 26.11.2025 - 12:11
Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν την Τετάρτη (26/11) ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος

  •  26.11.2025 - 12:43
Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

Ο Μάριος Καρογιάν συγκαλεί τα συλλογικά όργανα: Ενημέρωση για την «πρόταση» Νικόλα και ανακοίνωση της απόφασής του, για υποψηφιότητα στις βουλευτικές

  •  26.11.2025 - 06:24
VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

VIDEO-Ανεμοστρόβιλος στο Αυγόρου: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου - «Έχει φύγει η στέγη του σπιτιού - Μας ακολουθούσε, ήταν πολύ τρομαχτικό»

  •  26.11.2025 - 09:04
Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Απόπειρα φόνου: Παραπέμφθηκε σε δίκη ο 22χρονος ΣΥΟΠ για πυροβολισμούς εναντίον γνωστού προσώπου - Οι 11 κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  26.11.2025 - 09:42
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  26.11.2025 - 11:14
Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

Η viral εικόνα που άναψε φωτιές στο Facebook: Κύπριος οδηγός προκαλεί με εξωφρενικό παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ

  •  26.11.2025 - 09:05
Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

Βίντεο από τη στιγμή που η Turkish Airlines πετάει πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία – Σε ποιες περιοχές έγινε ορατό το αεροσκάφος

  •  26.11.2025 - 08:37
Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

Αυτό το wine lounge ανοίγει ανακαινισμένο... μέσα στο δάσος - Δείτε πότε και που - Φωτογραφίες

  •  26.11.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα