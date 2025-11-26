Video: Υποδέχθηκαν με στρατιωτικές τιμές τον ΠτΔ στον Λίβανο - Ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες

Ιστορική συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ υπέγραψαν Κύπρος και Λίβανος
Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ υπέγραψαν την Τετάρτη (26/11) ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση για ενεργειακούς πόρους στο μέλλον.
Έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου – Λιβάνου και στη συνέχεια οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση.
Της κατ΄ιδίαν συνάντησης θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.
