Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ουκρανικό τύπο πρόκειται για τον Υπουργό Ενέργειας και Άνθρακα της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ντέμτσισιν.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο 51χρονος το 2022 βρισκόταν σε λίστα με καταζητούμενους για υπόθεση που αφορούσε προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας το 2014-2015 και την υποστήριξη φιλορωσικών τρομοκρατικών οργανώσεων, στις κατεχόμενες περιοχές των περιοχών Ντόνετσκ – Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας για το κατά πόσο ζητήθηκε η έκδοση του 51χρονου αναφέρθηκε πως «λήφθηκε παλαιότερα αλληλογραφία από τις ουκρανικές αρχές μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό έκδοσης τους 51χρονου και μελετήθηκε. Σε ερώτηση του Υπουργείου στη Νομική Υπηρεσία αυτή γνωμάτευσε πως για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η σύλληψη εφόσον εμπίπτει σε εξαιρέσεις». Άρα θεωρείται νόμιμη η διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι δύο που καταζητούνται για την απόπειρα απαγωγής:

Συγκεκριμένα, καταζητούνται οι