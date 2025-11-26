Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

 26.11.2025 - 13:44
Ουκρανικά ΜΜΕ: Καταζητούμενος από το 2022 ο πρώην Υπουργός και θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα - Πώς απαντά η Αστυνομία

Καταζητούμενος από τις αρχές του Κιέβου φέρεται να ήταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Ουκρανίας, ο 51χρονος επιχειρηματίας και πρώην Υπουργός της Ουκρανίας ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα απαγωγής του στις 20 Νοεμβρίου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ουκρανικό τύπο πρόκειται για τον Υπουργό Ενέργειας και Άνθρακα της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ντέμτσισιν.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα ο 51χρονος το 2022 βρισκόταν σε λίστα με καταζητούμενους για υπόθεση που αφορούσε προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας το 2014-2015 και την υποστήριξη φιλορωσικών τρομοκρατικών οργανώσεων, στις κατεχόμενες περιοχές των περιοχών Ντόνετσκ – Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας για το κατά πόσο ζητήθηκε η έκδοση του 51χρονου αναφέρθηκε πως «λήφθηκε παλαιότερα αλληλογραφία από τις ουκρανικές αρχές μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό έκδοσης τους 51χρονου και μελετήθηκε. Σε ερώτηση του Υπουργείου στη Νομική Υπηρεσία αυτή γνωμάτευσε πως για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η σύλληψη εφόσον εμπίπτει σε εξαιρέσεις». Άρα θεωρείται νόμιμη η διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι δύο που καταζητούνται για την απόπειρα απαγωγής:

Συγκεκριμένα, καταζητούνται οι

  1. Άθως Κοτσώνης, 42 ετών, από την επαρχία Λάρνακας
  2. Dmitry Abramov, 44 ετών, από τη Ρωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας απαγωγής, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπής.

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. 

