Σάλος στις ΗΠΑ: Πράκτορες της ΙCE συνέλαβαν συγγενή της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

Το αγοράκι, Μάικλ Λίβιτ Τζούνιορ που πήρε το όνομά του από τον πατέρα του έζησε στο Νιου Χάμσαϊρ με τον αδερφό της Λίβιτ όλη του τη ζωή. «Το άτομο που συνελήφθη είναι η μητέρα του ανιψιού της Καρολάιν αν και δεν έχουν μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια. Το παιδί ζει μόνιμα στο Νιου Χάμσαϊρ με τον πατέρα του από τότε που γεννήθηκε. Δεν έχει μείνει ποτέ με τη μητέρα του», δήλωσε πηγή στο WMUR.

Η Φερέιρα, η οποία ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά της ως παιδί από τη Βραζιλία, συνελήφθη κάποτε ως ύποπτη για σωματική βλάβη. Η έκβαση της υπόθεσης δεν έχει γίνει γνωστή. «Εισήλθε στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα B2 που απαιτούσε να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ έως τις 6 Ιουνίου του 1999», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. «Κρατείται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Επεξεργασίας ICE της Νότιας Λουιζιάνα και βρίσκεται σε διαδικασία απέλασης. Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ και την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, όλα τα άτομα που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ υπόκεινται σε απέλαση».

Ο δικηγόρος της Φερέιρα Τοντ Πομερλό, είπε ότι ήρθε νόμιμα στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματπς DACA της εποχής Ομπάμα και εργάζεται για να αποκτήσει νόμιμο καθεστώς. Το εν λόγω πρόγραμμα προστάτευε τους ανήλικους παράτυπους μετανάστες από απέλαση.

Ο Μάικλ Λίβιτ με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

«Βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης πράσινης κάρτας και συνελήφθη ξαφνικά και τη στέρησαν από το μικρό παιδί της λίγο πριν την Γιορτή των Ευχαριστιών», δήλωσε ο δικηγόρος της σύμφωνα με το WCVB. «Η Μπρούνα δεν έχει ποινικό μητρώο», είπε. «Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Δείξτε μας τις αποδείξεις. Δεν υπάρχουν κατηγορίες. Δεν είναι παράτυπη μετανάστης».

Ο Μάικλ Λίβιτ ανέφερε ότι το 11χρονο αγόρι ζει μαζί με τον ίδιο και τη σύζυγό του μόνιμα, αλλά διατηρούσε πάντα σχέση με τη βιολογική του μητέρα. Είπε στο WBUR ότι «η μόνη του ανησυχία ήταν πάντα η ασφάλεια, η ευημερία και η ιδιωτικότητα του γιου του». Συντετριμμένη η οικογένεια της Φερέιρα -που ζητάει δωρεές για την κάλυψη των νομικών της εξόδων μέσω GoFundMe- ανακοίνωσε: «Η απουσία της Μπρούνα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τον 11χρονο γιο της, Μάικλ Λίβιτ Τζούνιορ, ο οποίος χρειάζεται τη μητέρα του και ελπίζει κάθε μέρα ότι θα είναι σπίτι εγκαίρως για τις γιορτές».

Η Κάρολαιν Λίβιτ με τον αδερφό της το 2016

«Όποιος γνωρίζει την Μπρούνα ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι. Είναι εργατική, ευγενική και πάντα η πρώτη που προσφέρει βοήθεια όταν κάποιος τη χρειάζεται. Είτε πρόκειται για την υποστήριξη της οικογένειας, των φίλων ή ακόμα και των αγνώστων, η Μπρούνα έχει μια καρδιά που βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό της» πρόσθεσαν οι οικείοι της.

Πηγή που γνωρίζει την οικογενειακή δυναμική δήλωσε στην Daily Mail ότι η Λίβιτ δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα του ανιψιού της εδώ και πολλά χρόνια. Η Φερέιρα και ο Μάικλ Λίβιτ χώρισαν πριν από περίπου 10 χρόνια, λένε πηγές από το στενό τους κύκλο. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Μάικλ φέρεται να κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε έναν διαγωνισμό Draft Kings.

Η σύλληψη της Φερέιρα έρχεται λίγες ώρες αφότου μια νέα δημοσκόπηση της Daily Mail/JL Partners αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί έχουν μια ολοένα και πιο αρνητική άποψη για τις επιθετικές επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων. Η ΙCE έχει ποσοστό αποδοχής μόνο 34% -σε μία πτώση τεσσάρων μονάδων από τον Οκτώβριο. Το 45% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε διαδικτυακή έρευνα αποδοκιμάζουν τον οργανισμό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr