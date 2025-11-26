Τυχικός: Δεν ήταν δικές του θέσεις τα όσα δήλωσε η δικηγόρος

Οι δηλώσεις αφορούσαν τόσο το αίτημα για ομολογία Πίστεως προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου, όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, την περίοδο που ήταν στην Μητρόπολη Πάφου.

Στην ανάρτησή του ο Τυχικός αναφέρει ότι για τις πρόσφατες δηλώσεις της δικηγόρου, η κ. Πουλλά «εκφράζει τις δικές της απόψεις και δεν ήταν δικές μου θέσεις».

«Ζητώ από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου που προήλθε από όλη την εκκλησιαστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχω επιστρέψει στην Κύπρο» προσθέτει.

Ζητά από όλους να μην προτρέχουν στις κρίσεις τους και να «μην κάνετε δηλώσεις για μένα αντί εμένα».

Αναφέρει καταληκτικά ότι στην Κύπρο εκπροσωπείται από άλλους δικηγόρους στις εκκλησιαστικές και νομικές του υποθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ