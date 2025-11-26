Τυχικός: Δεν ήταν δικές του θέσεις τα όσα δήλωσε η δικηγόρος

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»
Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.
Οι δηλώσεις αφορούσαν τόσο το αίτημα για ομολογία Πίστεως προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου, όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, την περίοδο που ήταν στην Μητρόπολη Πάφου.
Στην ανάρτησή του ο Τυχικός αναφέρει ότι για τις πρόσφατες δηλώσεις της δικηγόρου, η κ. Πουλλά «εκφράζει τις δικές της απόψεις και δεν ήταν δικές μου θέσεις».
«Ζητώ από όλους να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου που προήλθε από όλη την εκκλησιαστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχω επιστρέψει στην Κύπρο» προσθέτει.
Ζητά από όλους να μην προτρέχουν στις κρίσεις τους και να «μην κάνετε δηλώσεις για μένα αντί εμένα».
Αναφέρει καταληκτικά ότι στην Κύπρο εκπροσωπείται από άλλους δικηγόρους στις εκκλησιαστικές και νομικές του υποθέσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις