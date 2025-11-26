Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Πέντε κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με φόντο εκ προμελέτης - Την βρήκαν σε έξαλλη κατάσταση

 26.11.2025 - 16:58
Ενώπιον του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν πέντε πρόσωπα, σε σχέση με την υπόθεση της 30χρονης Victory Osarumen Thompson, από τη Νιγηρία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα, τα ξημερώματα της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, στη Λεμεσό.

Πρόκειται δυο 24χρονες, μια 35χρονη, έναν 30χρονο και μια 31χρονη, όλοι από τη Νιγηρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης και της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου.

Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση και κτυπήματα με σκουπόξυλο, στο διαμέρισμα όπου φιλοξενείτο, μετά την επιστροφή των πέντε κατηγορούμενων από νυχτερινή έξοδο, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εντόπισαν την 30χρονη σε έξαλλη κατάσταση, ενδεχομένως από χρήση ναρκωτικών και χρειάστηκε να ασκήσουν βία όταν αυτή επιτέθηκε σε μια από τις 24χρονες.

Το δικαστήριο παρέπεμψε τους πέντε σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, που θα συνεδριάσει στις 21 Ιανουαρίου 2026, ενώ στο αίτημα για κράτηση τους μέχρι την έναρξη της δίκης τους επιφυλάχτηκε να απαντήσει την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου.

Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. 

