Καταναλωτές προσοχή: Τι πρέπει να κοιτάζετε όταν αγοράζετε καλλυντικά προϊόντα - Η σημασία της ορθής σήμανσης

Η παρασκευή καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο μετά την εξασφάλιση της σχετικής Άδειας Παρασκευής που εκδίδεται από το Συμβούλιο Καλλυντικών.

Με την εν λόγω άδεια διασφαλίζεται τόσο η νομιμότητα όσο και η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μέσω της διενέργειας όλων τα απαραίτητων ελέγχων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η παρασκευή και η διάθεση καλλυντικών προϊόντων προς το κοινό από άτομα, τα οποία δεν κατέχουν την εν λόγω Άδεια, της οποίας η μη εξασφάλιση συνιστά ποινικό αδίκημα.

Καλείται το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν προμηθεύεται καλλυντικά προϊόντα. Ιδιαίτερα, πρέπει να δίνεται προσοχή στη σήμανση των καλλυντικών προϊόντων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου στην Ευρώπη.

Το ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος (π.χ. gr. ml).

Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του καλλυντικού προϊόντος ή το ειδικό σήμα που προσδιορίζει τη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του περιέκτη.

Τις ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του καλλυντικού.

Τον αριθμό της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση της παρασκευής του καλλυντικού προϊόντος.

Τη λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν προκύπτει από την παρουσίασή του.

Τον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού προϊόντος κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας και σύμφωνα με τη διεθνή ονοματολογία συστατικών καλλυντικών (INCI).

Η ορθή σήμανση είναι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι ώστε να παρέχει στον χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος, να τον πληροφορεί για τυχόν κινδύνους, καθώς και για συστατικά, στα οποία ένας χρήστης μπορεί να παρουσιάσει αλλεργίες.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή /απορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Καλλυντικών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών τηλεφωνικώς στο 22608606, στο 22608682 και στο 22608689.