ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

 27.11.2025 - 14:16
Με οχήματα και ομάδα αντιμετώπισης χημικών ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική σε κλήση για αναθυμιάσεις σε σύστημα αποχέτευσης πολυώροφου κτηρίου, το οποίο στεγάζει κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι ένοικος διαμερίσματος που βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζεται το Τμήμα Φορολογίας στη Λάρνακα τοποθέτησε καθαριστικό προκειμένου να καθαρίσει σωλήνες αποχέτευσης.

Λόγω του ότι από τους λάκκους της αποχέτευσης έβγαιναν καπνοί από το καθαριστικό που χρησιμοποιήθηκε και υπήρχε έντονη δυσοσμία, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τη δεδομένη στιγμή στο Τμήμα Φορολογίας υπήρχαν 5-6 άτομα τα οποία και εξήλθαν του κτιρίου για προληπτικούς λόγους. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν προληπτικά στη σκηνή και άρχισαν έρευνες.

Έγινε προληπτική εκκένωση του κτηρίου του Τμήματος Φορολογίας στη Λάρνακα.

Διενεργήθηκε έρευνα σε όλους τους χώρους του κτηρίου με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για διαχείριση του περιστατικού και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Λόγω των αναθυμιάσεων μια υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία, για αυτό όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστική Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής στον ALPHA Κύπρου, έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο για την παράσχεση της απαραίτητης φροντίδας.

Δείτε φωτογραφίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

