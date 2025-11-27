Στην Ολομέλεια ξανά ο νόμος για τα τέλη ΜΟΤ - Τι αλλάζει για όλους τους οδηγούς

Αυτό ανέφερε κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η οποία συζήτησε το θέμα, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας απευθυνόμενος προς τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, Αλέξη Αντωνιάδη, εισηγήθηκε την αφαίρεση των αναφορών «8 έτη» και «τακτά χρονικά διαστήματα», καθώς και την επαναφορά του αρχικού κειμένου του νόμου.

Απαντώντας στον κ. Μουσιούττα, ο κ. Αντωνιάδης διερωτήθηκε κατά πόσον είναι ορθό το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των 8 ετών από τεχνικής απόψεως, σημειώνοντας ότι μπορεί να εγερθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως.

Η εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου, Χρυστάλλα Καΐλη, ανέφερε ότι ο καθορισμός των 8 ετών δεν δικαιολογείται.

Απαντώντας στην κ. Καΐλη, ο κ. Μουσιούττας, είπε ότι το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να είναι 5, 9 ή 10 έτη.

Ο Βουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, συμφώνησε με τον κ. Μουσιούττα, προσθέτοντας ότι αν αφαιρεθεί η πρόνοια για 8 χρόνια, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η αναφορά σε «τακτά χρονικά διαστήματα», που είναι «κάτι μεσοβέζικο».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, τάχθηκε υπέρ της αποδοχής της αναπομπής. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τρόπους αυτόματης ρύθμισης των τελών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του κειμένου στην αρχική του μορφή, για να προχωρήσει η διαδικασία.

Ο κ. Μουσιούττας, ανέφερε ότι η αναπομπή του νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης.