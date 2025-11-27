Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτην Ολομέλεια ξανά ο νόμος για τα τέλη ΜΟΤ - Τι αλλάζει για όλους τους οδηγούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Ολομέλεια ξανά ο νόμος για τα τέλη ΜΟΤ - Τι αλλάζει για όλους τους οδηγούς

 27.11.2025 - 15:59
Στην Ολομέλεια ξανά ο νόμος για τα τέλη ΜΟΤ - Τι αλλάζει για όλους τους οδηγούς

Στην Ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης θα οδηγηθεί η αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου που ενέκρινε η Βουλή για την αύξηση των τελών που καταβάλλονται για τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων (ΜΟΤ), κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά).

Αυτό ανέφερε κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η οποία συζήτησε το θέμα, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας απευθυνόμενος προς τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, Αλέξη Αντωνιάδη, εισηγήθηκε την αφαίρεση των αναφορών «8 έτη» και «τακτά χρονικά διαστήματα», καθώς και την επαναφορά του αρχικού κειμένου του νόμου.

Απαντώντας στον κ. Μουσιούττα, ο κ. Αντωνιάδης διερωτήθηκε κατά πόσον είναι ορθό το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των 8 ετών από τεχνικής απόψεως, σημειώνοντας ότι μπορεί να εγερθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως.

Η εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου, Χρυστάλλα Καΐλη, ανέφερε ότι ο καθορισμός των 8 ετών δεν δικαιολογείται. 

Απαντώντας στην κ. Καΐλη, ο κ. Μουσιούττας, είπε ότι το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να είναι 5, 9 ή 10 έτη. 

Ο Βουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, συμφώνησε με τον κ. Μουσιούττα, προσθέτοντας ότι αν αφαιρεθεί η πρόνοια για 8 χρόνια, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η αναφορά σε «τακτά χρονικά διαστήματα», που είναι «κάτι μεσοβέζικο».

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, τάχθηκε υπέρ της αποδοχής της αναπομπής. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν τρόπους αυτόματης ρύθμισης των τελών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του κειμένου στην αρχική του μορφή, για να προχωρήσει η διαδικασία.

Ο κ. Μουσιούττας, ανέφερε ότι η αναπομπή του νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης.  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

 27.11.2025 - 15:54
Επόμενο άρθρο

Πούτιν: Συμφωνούμε στα 28 σημεία ως μελλοντική βάση διαπραγμάτευσης

 27.11.2025 - 16:05
Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στο Παραλίμνι, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα την Πέμπτη (27/11). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

  •  27.11.2025 - 16:11
ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

  •  27.11.2025 - 14:52
Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

  •  27.11.2025 - 16:15
Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

  •  27.11.2025 - 15:35
Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

  •  27.11.2025 - 14:16
Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

  •  27.11.2025 - 16:50
Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

  •  27.11.2025 - 15:54
Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

  •  27.11.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα