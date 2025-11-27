Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

 27.11.2025 - 15:54
Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

Η εισαγωγή πρόνοιας για τη ρύθμιση του τρόπου αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, περιλαμβανομένης της περίπτωσης ύπαρξης συνωνυμίας μεταξύ υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο μίας εκλογικής περιφέρειας, απασχόλησε τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών την Πέμπτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν Βουλευτές σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρίαση, εξετάζεται το κατά πόσο μπορεί να υιοθετηθεί η αναγραφή ιδιότητας ή επαγγέλματος, ως διακριτικό στις περιπτώσεις αυτές. Για το θέμα ζητήθηκε, όπως είπαν, η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα άνισης μεταχείρισης ή διακρίσεων από την ρύθμιση που τελικά θα υιοθετηθεί. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι στόχος είναι να οδηγηθούν όλες οι τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο για ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής στις 4 Δεκεμβρίου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να αποφευχθούν νομικές διαδικασίες αλλά και οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν φαίνεται να υπάρχει εικόνα για τη λύση που μπορεί να εφαρμοστεί, είπε ότι φάνηκε πως η Νομική Υπηρεσία μπορεί να είναι σύμφωνη με το να αναγράφεται το επάγγελμα ή η ιδιότητα, επισημαίνοντας όμως ότι δεν θα μπορεί αυτό να αφορά το αξίωμα κάποιου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, δήλωσε ότι η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου. «Προσωπικά έχω εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό είναι συνταγματικά ορθό, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει τοποθέτηση της ιδιότητας και στα άλλα πρόσωπα που είναι συνυποψήφια στον ίδιο σχηματισμό», σημείωσε. 

Ανάφερε, επίσης, ότι το θέμα θα απασχολήσει ξανά την Επιτροπή. «Θεωρώ ότι είναι λόγω και της πολυπλοκότητας των εκλογών, λόγω των πολλών υποψηφίων που θα υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν και είναι ίσως ανάγκη να υπάρξουν κάποιες νομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη με το να μπορούν εύκολα να επιλέξουν αυτό που επιθυμούν κατά την εκλογική διαδικασία», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ρυθμίσεις που ο ίδιος θεωρεί δυνατό να εφαρμοστούν, υπογράμμισε πως όποια ρύθμιση κι αν επιλεγεί, θα πρέπει κάθε υποψήφιος να τυγχάνει ίσης μεταχείρισης. Πρόσθεσε ότι δε θα πρέπει στην προσπάθεια να δοθούν λύσεις, να προκύψουν αδικίες. Σημείωσε ότι μία λύση θα ήταν ίσως να δηλώνεται για όλους τους υποψήφιους το διακριτικό που θα επιλεγεί.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού της Βουλής, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφισή του στο πριν το τέλος του έτους. Είπε ότι οι αλλαγές που εξετάζονται αφορούν, μεταξύ άλλων, στο θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου της Βουλής από τον προεδρεύοντα, όπως και στο θέμα του καθορισμού κοινοβουλευτικής ομάδας.

Συνεχίζεται η συζήτηση πρότασης νόμου για τις επικίνδυνες οικοδομές

Εξάλλου, συνεχίστηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών για αναθεώρηση του νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία από τις επικίνδυνες οικοδομές.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, είπε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και ότι έχει εξέχουσα προτεραιότητα επειδή αφορά την ασφάλεια των πολιτών. «Με την πρόταση νόμου διαφαίνεται ότι διασφαλίσουμε άμεση ανταπόκριση και του ιδιοκτήτη αλλά και ενημέρωση του κατόχου στις περιπτώσεις όπου κρίνεται μια οικοδομή επικίνδυνη», είπε. 

Σημείωσε, επίσης, ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι και νομικά, όπως η σφράγιση και ειδοποίηση, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές άμεσα να προβούν σε ενέργειες εκείνες που θα οδηγήσουν στην θεραπεία του προβλήματος».

