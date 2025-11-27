Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στο Παραλίμνι, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα την Πέμπτη (27/11).
Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή, όπου διενεργούν εξετάσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της. Η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ότι είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.
Στο σημείο σπεύδει η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα και ο Ορθόδοξος Ορθοδόξου.
Περισσότερα σε λίγο…
