Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή, όπου διενεργούν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της. Η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ότι είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Στο σημείο σπεύδει η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα και ο Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Περισσότερα σε λίγο…