Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΓυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες

 27.11.2025 - 15:42
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι – Οι πρώτες πληροφορίες

Το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 εντοπίστηκε νεκρή, στο διαμέρισμα της, στο Παραλίμνι, γυναίκα ηλικίας 49 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή, όπου διενεργούν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της. Η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ότι είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Στο σημείο σπεύδει η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα και ο Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Περισσότερα σε λίγο…

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

 27.11.2025 - 15:35
Επόμενο άρθρο

Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

 27.11.2025 - 15:54
Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στο Παραλίμνι, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας σε διαμέρισμα την Πέμπτη (27/11). 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Φωτογραφίες από τη σκηνή που βρέθηκε νεκρή η 49χρονη - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

  •  27.11.2025 - 16:11
ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

  •  27.11.2025 - 14:52
Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

  •  27.11.2025 - 16:15
Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

  •  27.11.2025 - 15:35
Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

Εκκένωση κτηρίου: Υπάλληλος ένιωσε αδιαθεσία – Από που προήλθαν οι αναθυμιάσεις – Δείτε φωτογραφίες

  •  27.11.2025 - 14:16
Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

  •  27.11.2025 - 16:50
Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

Ανατροπή στην Επιτροπή Εσωτερικών: Πώς θα ξεχωρίζουν πλέον οι υποψήφιοι με το ίδιο όνομα;

  •  27.11.2025 - 15:54
Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

  •  27.11.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα