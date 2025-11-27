Εμβόλισαν θηροφύλακες και το «έσκασαν» - Πώς 24χρονος και 23χρονος τελικά εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2.45π.μ. της 26ης Νοεμβρίου 2025, ενώ μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, βρίσκονταν εντός απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου, στην επαρχία Λεμεσού, εντόπισαν να κινείται ύποπτα στην εν λόγω περιοχή, αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες εγγραφής, το οποίο είχε σε λειτουργία, στο μπροστινό μέρος, ένα προβολέα. Ταυτόχρονα, άκουσαν πυροβολισμό, ο οποίος φαίνεται να προερχόταν από το μέρος, που βρισκόταν το συγκεκριμένο όχημα.

Οι θηροφύλακες έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος, να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στην προσπάθειά του αυτή φέρεται να προσέκρουσε με το όχημά του, σε αυτοκίνητο της Υπηρεσίας Θήρας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι θηροφύλακες ακολούθησαν το ύποπτο όχημα, χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτή η ανακοπή του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 24χρονου και του 23χρονου. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σήμερα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Καλού Χωριού διερευνά την υπόθεση.