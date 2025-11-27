Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

 27.11.2025 - 17:01
Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

H Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφισε πρόταση νόμου του Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, η οποία τροποποιεί τον Νόμο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων ώστε το εξώδικο πρόστιμο για το αδίκημα της παραβίασης σήματος τροχαίας αναφορικά με τη στάθμευση μη ηλεκτρικού οχήματος σε δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης να ανέρχεται στα €85.

Η Επιτροπή Μεταφορών επέφερε ρύθμιση στην πρόταση ώστε αυτή να αφορά τόσο τα μη ηλεκτρικά μηχανοκίνητα οχήματα όσο και τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία δεν είναι σε θέση φόρτισης.

Προστέθηκε επίσης πρόνοια σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ότι ηλεκτρικό όχημα βρίσκεται σε θέση φόρτισης, όταν υπάρχει σύνδεση του καλωδίου με τον φορτιστή του σημείου επαναφόρτισης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά και στάθμευση σε δημοτικούς χώρους.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου και την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταπολεμηθεί το ευρέως παρατηρούμενο φαινόμενο στάθμευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τόσο από μη ηλεκτρικά οχήματα όσο και από ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία όμως δεν είναι σε θέση φόρτισης.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι ότι πρόκειται για μια πολύ απλή πρόταση νόμου που όμως καλύπτει κενά τα οποία εντοπίστηκαν μετά και από παράπονα και τηλεφωνήματα πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι σε προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης, αρμόδιες υπηρεσίες απάντησαν ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εναλλακτικά καύσιμα, δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θεωρούνται οι χώροι οι οποίοι είναι δημοσίως προσβάσιμοι, ανεξαρτήτως του κατά πόσο βρίσκονται σε ελεγχόμενο χώρο ή όχι.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόστιμο των €85 προβλέπεται σήμερα και για την παράβαση σήματος λεωφορειολωρίδας.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

