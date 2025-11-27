Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

 27.11.2025 - 17:29
«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια νομοσχέδιο που τροποποιεί το Νόμο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων ώστε να διευρυνθεί ο κατάλογος αδικημάτων των οποίων η καταδίκη συνιστά κώλυμα για έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8  για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισης.

Σε αυτά τα αδικήματα περιλαμβάνονται όσα αφορούν στη βία κατά των γυναικών, στην ενδοοικογενειακή βία και στην παραγωγή και εμπορία βιομηχανικής κάνναβης.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Νομικών αποδέχθηκε εισήγηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου να διαγραφεί η διάταξη του υπό τροποποίηση νόμου δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνομίας, να μειώσει την περίοδο των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισης που συνιστά κώλυμα για έκδοση άδειας σε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο.

Η Επιτροπή αποφάσισε επιπρόσθετα να διαγράψει την προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου δυνάμει της οποίας παρέχεται η πιο πάνω δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να επιτρέψει σε πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8, πριν από τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και  δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισής του, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο καταδικάστηκε για αδικήματα τα οποία προβλέπονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

 27.11.2025 - 17:01
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία - Διαπληκτίστηκαν μετά τη σύγκρουση -Δείτε φωτογραφία

 27.11.2025 - 17:53
Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

  •  27.11.2025 - 18:01
ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

ΠτΔ: Απαντά στην Άγκυρα για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων - «Ετοιμότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία»

  •  27.11.2025 - 14:52
Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

  •  27.11.2025 - 16:15
Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

Εμπρησμός οχημάτων: Βίντεο στα χέρια των Αρχών - Κατέγραψε τον εμπρηστή - «Όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται»

  •  27.11.2025 - 15:35
«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

  •  27.11.2025 - 17:29
Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

  •  27.11.2025 - 17:01
Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

  •  27.11.2025 - 16:50
Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

  •  27.11.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα