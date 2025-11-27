Ecommbx
Εγκρίθηκε πρόταση νόμου που εισάγει νέες ρυθμίσεις για κατηγορητήρια-εφέσεις

 27.11.2025 - 18:18
Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον Βουλευτή Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τον μεμονωμένο σοσιαλιστή βουλευτή, Κωστή Ευσταθίου, για τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα προστίθενται στις πρόνοιες που αφορούν τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο τα ονόματα των μαρτύρων που προτίθεται να καλέσει η κατηγορούσα αρχή και αυξάνεται η προθεσμία ειδοποίησης έφεσης, σε περιπτώσεις που ο λόγος έφεσης συνίσταται αποκλειστικά σε νομικό ζήτημα.

Ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι όσον αφορά στον κατάλογο των μαρτύρων είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κατηγορούμενος ποιοι μάρτυρες θα κληθούν σε συνοπτική δίκη, όπως ισχύει κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, τονίζοντας ωστόσο ότι με την εν λόγω πρόνοια δεν σκοπείται να καταστεί υποχρεωτική η αντεξέταση των μαρτύρων που δεν θα κληθούν εν τέλει από την κατηγορούσα αρχή, καθώς δεν γίνεται ρητή αναφορά.

Έπειτα από προβληματισμούς που υπήρξαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να αυξηθεί η προθεσμία ειδοποίησης έφεσης σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο όταν ο λόγος έφεσης συνίσταται αποκλειστικά σε νομικό ζήτημα, με αποτέλεσμα η προθεσμία ειδοποίησης έφεσης να είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδια, δηλαδή δεκατέσσερις (14) μέρες.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι.

