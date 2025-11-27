Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολομέλεια Βουλής: Εναρμόνιση με ΕΕ για επιθεώρηση κατάστασης οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως

 27.11.2025 - 18:25
Ολομέλεια Βουλής: Εναρμόνιση με ΕΕ για επιθεώρηση κατάστασης οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την Πέμπτη κανονισμούς που εναρμονίζουν την ισχύουσα νομοθεσία με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία διατάξεων που αφορούν στον τεχνικό οδικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων.

Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόνοιες που αφορούν τους επιθεωρητές και τα προσόντα τους, το πλαίσιο εντός του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι, την κατάταξη των αστοχιών που διαπιστώνονται κατά τις τεχνικές οδικές επιθεωρήσεις, τις ευθύνες του ιδιοκτήτη ή/και του οδηγού για την κατάσταση του οχήματος, καθώς και τον καθορισμό συνδέσμου για σκοπούς επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών οι αρμοδιότητες νόμου περί άδειας οδήγησης

Aπό τον Έφορο Χερσαίων Μεταφορών, ήτοι τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο οποίος θα δύναται να ορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Αναπληρωτή Έφορο και Βοηθό Αναπληρωτή Έφορο, θα ασκούνται πλέον οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο και στους κανονισμούς, με πρόταση νόμου του Μαρίνου Μουσιούττα της ΔΗΠΑ, η οποία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

Με ρύθμιση της Επιτροπής Μεταφορών διευκρινίζεται ότι ο Έφορος Χερσαίων Μεταφορών δύναται να ορίζει ως Αναπληρωτή Έφορο ή Βοηθό Αναπληρωτή Έφορο πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή/και πρόσωπο το οποίο ανήκει στις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης αναφέρθηκε από εκπρόσωπο του ΤΟΜ ότι η ψήφιση κρίνεται αναγκαία, καθότι με τη θέσπιση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, οι διατάξεις του οποίου προηγουμένως περιλαμβάνονταν στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, δεν είχε γίνει εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων προς τον Έφορο Χερσαίων Μεταφορών, ούτε είχε περιληφθεί οποιαδήποτε μεταβατική διάταξη.  Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη αυτή ρύθμιση θα καλυφθεί το κενό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

