ΒΙΝΤΕΟ: «Βομβαρδισμένο τοπίο» μετά τα άγρια επεισόδια στη Λεμεσό – Σε επιφυλακή οι Αρχές για τυχόν αντίποινα

Η δημοσιογράφος Έρικα Καβαζή που βρισκόταν στο σημείο, παρουσίασε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, εικόνες με σπασμένα τζάμια, καμένα αντικείμενα, ζημιές σε οχήματα και διάσπαρτα υπολείμματα από κροτίδες και αυτοσχέδιες μολότοφ — εικόνες που καταδεικνύουν την αγριότητα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ομάδα κουκουλοφόρων, οπαδοί της ΑΕΛ, κινήθηκε οργανωμένα για έφοδο στο σημείο. Εκεί όμως τους περίμεναν ήδη οπαδοί του Απόλλωνα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν άγριες συμπλοκές με ξύλα και διάφορα αντικείμενα, ενώ δεν έλειψαν οι επιθέσεις και προς θαμώνες του υποστατικού.

Κατά τη διαφυγή τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άναψαν φωτιά σε σκυβαλοδοχείο και να προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε 11 αυτοκίνητα, ενώ ακόμη ένας οδηγός κατήγγειλε ότι άγνωστοι έριξαν πυροσβεστήρα στο όχημά του, θρυμματίζοντας τον πίσω ανεμοθώρακα.

Παρά το μέγεθος της αναστάτωσης, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής. Οι Αρχές, ωστόσο, παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αντιποίνων και νέας κλιμάκωσης ανάμεσα στις αντίπαλες ομάδες οπαδών.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ το υλικό που κατέγραψε η κάμερα του Alpha αναμένεται να αξιοποιηθεί για την ταυτοποίηση προσώπων.